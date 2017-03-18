Tarlabaşın'da yangın, 3 çocuk yanarak can verdi

Anneleri, Mardin'de tarla ekmeye giden çocuklar, çıkan yangında feci şekilde can verdi. Beyoğlu Tarlabaşı'nda 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 çocuk öldü. İtfaiye ve polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.Yangında İsa (5), Vedat (2), Abdurrahman (3) Şahin kardeşler yaşamını yitirdi. Mardinli ailenin yaşadığı evde yangın çıktığı saatte kimsenin olmadığı belirtildi. Çocuklarının annesinin tarla ekmek için memleketine gittiği, balarının da işte olduğu öğrenildi.6 AY ÖNCE DE YANGIN ÇIKTIAynı dairede 6 ay önce de yangın çıktığı, can kaybının olmadığı öğrenildi.