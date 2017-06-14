Tarlaya yıldırım düştü, 2 ölü 6 yaralı var

Korkunç olay bugün sabah saatlerinde kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Oğulcuk Köyü yakınlarında meydana geldi. Ergan Dağı eteklerindeki tarlada çalışanlar, şimşekler çakıp yağmur başlayınca hayvanların barındığı üstü kapalı ağıla topluca sığındı.Gök gürültüsüyle yağmur devam ederken ağıla yıldırım düştü. Olayda, Tercan'dan akrabalarına yardıma gelen Ali Işık ile kardeşi Özlem Işık olay yerinde öldü, 2'si çocuk 6 kişi de yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ile 112 Acil Servis ekipleri ile ambulanslar gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan'a getirilerek Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Erzincan Valisi Ali Arslantaş konuya ilişkin açıklamasında, "Yıldırım çarpması sonucu tarlada çalışan vatandaşlarımızdan 2'si öldü. Olayda 2'si çocuk 6 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı" dedi.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bugün bölgede kuvvetli yağış uyarısı yapmış, rüzgarın saatteki hızının 50 kilometreye ulaşabileceğini açıklamıştı.