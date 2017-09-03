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Tarsus'da baba denizde kayboldu, oğlu boğuldu

Mersin Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde 12 yaşındaki oğluyla birlikte denize giren baba İsmail Hakkı Yürük denizde kayboldu, oğlu Emirhan Yürük ise boğularak can verdi.

Tarsus'da baba denizde kayboldu, oğlu boğuldu

Mersin Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde 12 yaşındaki oğluyla birlikte denize giren baba İsmail Hakkı Yürük denizde kayboldu, oğlu Emirhan Yürük ise boğularak can verdi.

03 Eylül 2017 Pazar 01:01
Tarsus'da baba denizde kayboldu, oğlu boğuldu

Tarsus'da baba oğul denizde boğuldu..

Tarsus'ta 12 yaşındaki oğluyla birlikte denize giren baba İsmail Hakkı Yürük denizde kayboldu, oğlu Emirhan Yürük ise boğularak can verdi.


Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için denize giren baba İsmail Hakkı Yürük kaybolurken, oğlu Emirhan Yürük boğularak can verdi. Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesi Kulak Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram tatilini fırsat bilip sahilde denize giren İsmail Hakkı Yürük ile oğlu Emirhan'ın kıyıya çıkmadığını fark eden tatilciler, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Baba-oğlun denize girdiği bölgede bot ile arama yapan ekipler, kıyıya yakın bir yerde Emirhan Yürük'ü baygın şekilde buldu. Olay yerine çağırılan ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yürük, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Henüz bir sonuç alınamayan İsmail Hakkı Yürük'ü arama çalışmaları ise devam ediyor.

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