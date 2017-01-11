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11 Ocak 2017 Çarşamba 04:47

Tarsus'ta gizemli kazı: Şehit polis eşinden şok iddia

Tarsus'da bir gece kondu içinde yürütülen gizemli kazıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Tarsus eski emniyet müdürünün de adının karıştığı define cinayetinde bulunan hazineler kazı yapılan gecekondu altında bir lahitte bulunuyor.

Tarsus'ta gizemli kazı: Şehit polis eşinden şok iddia
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Tarsus'ta gizemli kazı: Şehit polis eşinden şok iddia

Mersin'in Tarsus İlçesi 82 Evler Mahallesi'nde iki aydır devam eden gizemli kazıya FETÖ bağlantılı emniyet görevlilerinin de atı karıştı. Tarsus’ta 2012’de tarihi eser kaçakçılarını araştırırken cinayete kurban giden polis Mithat Erdal’ın eşi, 2 aydır gizlilikle yürütülen kazıyla ilgili şok bir iddia ortaya attı. Acılı eş eşinin ölümünden emniyet içindeki FETÖ'cülerin define kaçakçılarını sorumlu tuttu.

ÖZEL EKİP KAZI O GECEKONDU'DA HAZİNE Mİ ARIYOR?



Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı 82 Evler Mahallesi’nde 13 Kasım 2016’da başlatılan çok gizli kazı çalışması hâlâ sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce Ankara’dan kente giden özel bir ekip, Özel Harekât polislerinin önlemleri altında çalışmalarına devam
Tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili araştırma yaparken öldürülen polis memuru Mithat Erdal’ın, 4 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı’na yazdığı dilekçeyle soruşturmanın yeniden açılmasını sağlayan eşi Sibel Erdal esrarengiz olayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.

O POLİS MUHBİRLİK YAPIYORDU

Habertürk Gazetesi'nde Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut imzasıyla yayınlanan habere göre  Sibel Erdal, definecilerle birlikte hareket ederek emniyete muhbirlik yapan eşinin ölümünün nedeninin kazıda çıktığı öne sürülen altınlar olabileceğini belirtti.
“Mithat ölmeden birkaç gün önce emniyet müdürlüğüne giderek şu anda FETÖ’den tutuklu bulunan İlçe Emniyet Müdürü Yaşar A.’ya kazı alanında buldukları lahit mezar ile ilgili bilgi verdi” diyen Sibel Erdal, şöyle devam etti: “Ancak müdürü birkaç gün sonra ‘Burayı kontrol ettik hazine yok’ demiş.

Eşim de ‘Bunlar hazineyi götürecekler’ diyerek Ankara’ya şikâyete gideceği dönemde öldürüldü. Eşim lahit mezar bulduklarını, bu mezarın içinden altın şamdanlar, biblolar ve sikkeler çıktığını söylemişti.

Kazı yapılan evi de zaten müdürlerinin bilgisi dahilinde kiralamıştı. Tarsus’taki kazıda bunların çıkmış olabileceğini düşünüyorum.”
 
Soruşturmanın yeniden açılmasının kendilerine umut verdiğini belirten Sibel Erdal, “Geçmişte yapılan soruşturmada bir müfettiş gönderdiler. Bu adam Tarsus’ta görev yapmış ve soruşturacağı kişilerle iş arkadaşı olan biriydi.

Yani FETÖ’cü, FETÖ’cüyü soruşturmaya gelmiş.


Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de giderek geçmiş dönemde bana hakaret eden, ifademi değiştiren ve beni Tarsus Emniyet Müdürü Yaşar A. adına tehdit eden müfettişler F.N.Ö. ile T.A.’yı şikâyet ettim” dedi.

 
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