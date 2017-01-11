Tarsus'ta gizemli kazı: Şehit polis eşinden şok iddia

ÖZEL EKİP KAZI O GECEKONDU'DA HAZİNE Mİ ARIYOR?

O POLİS MUHBİRLİK YAPIYORDU

Mersin'in'nde iki aydır devam eden gizemli kazıyabağlantılı emniyet görevlilerinin de atı karıştı. Tarsus’ta 2012’de tarihi eser kaçakçılarını araştırırken cinayete kurban giden polis Mithat Erdal’ın eşi, 2 aydır gizlilikle yürütülen kazıyla ilgili şok bir iddia ortaya attı. Acılı eş eşinin ölümünden emniyet içindeki FETÖ'cülerin define kaçakçılarını sorumlu tuttu.Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı 82 Evler Mahallesi’nde 13 Kasım 2016’da başlatılan çok gizli kazı çalışması hâlâ sürüyor. Yaklaşık 2 ay önce Ankara’dan kente giden özel bir ekip, Özel Harekât polislerinin önlemleri altında çalışmalarına devamTarihi eser kaçakçılarıyla ilgili araştırma yaparken öldürülen polis memuru Mithat Erdal’ın, 4 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı’na yazdığı dilekçeyle soruşturmanın yeniden açılmasını sağlayan eşi Sibel Erdal esrarengiz olayla ilgili çarpıcı iddialar ortaya attı.Habertürk Gazetesi'nde Beycan Üçkardeş ve Hakan Bulut imzasıyla yayınlanan habere göre, definecilerle birlikte hareket ederek emniyete muhbirlik yapan eşinin ölümünün nedeninin kazıda çıktığı öne sürülen altınlar olabileceğini belirtti.“Mithat ölmeden birkaç gün önce emniyet müdürlüğüne giderek şu anda’den tutuklu bulunan İlçe’ya kazı alanında buldukları lahit mezar ile ilgili bilgi verdi” diyen Sibel Erdal, şöyle devam etti: “Ancak müdürü birkaç gün sonra ‘Burayı kontrol ettik hazine yok’ demiş.Eşim de ‘Bunlar hazineyi götürecekler’ diyerek Ankara’ya şikâyete gideceği dönemde öldürüldü. Eşim lahit mezar bulduklarını, bu mezarın içinden altın şamdanlar, biblolar ve sikkeler çıktığını söylemişti.Kazı yapılan evi de zaten müdürlerinin bilgisi dahilinde kiralamıştı. Tarsus’taki kazıda bunların çıkmış olabileceğini düşünüyorum.”Soruşturmanın yeniden açılmasının kendilerine umut verdiğini belirten Sibel Erdal, “Geçmişte yapılan soruşturmada bir müfettiş gönderdiler. Bu adam Tarsus’ta görev yapmış ve soruşturacağı kişilerle iş arkadaşı olan biriydi.Emniyet Genel Müdürlüğü’ne de giderek geçmiş dönemde bana hakaret eden, ifademi değiştiren ve beni Tarsus Emniyet Müdürü Yaşar A. adına tehdit eden müfettişler F.N.Ö. ile T.A.’yı şikâyet ettim” dedi.