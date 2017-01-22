Tarsus'ta hazine kazısı: Roma Kralı'nın hazinesi gecekondunun altında mı

POLİS CİNAYETİ ÇÖZME PEŞİNDE

‘ÖZEL DURUM’ TALİMATI

Bir polis memurunun şehit edilmesine neden olan Tarsus'taki gizemli kazı 70 gündür devam ederken, söz konusu bölgede Roma İmparatoru Dakyanus’un hazinelerinin bulunduğu ileri sürülüyor. Halen kazı yapılan bölgeye kimsenin sokulmadığı kazı bölgesinde sır perdesi aydınlanmadı.Terör örgüt FETÖ'nün de adının karıştığı cinayet ve define kaçakçılığı olayı gizemini korurken, 5 yıl önce katledilen polis memurunun emniyetten aldığı özel izinle kiraladığı gecekondu ile ilgili efsaneler vatandaşların dilinden düşmüyor.Mersin'in ilçesi Tarsus’ta, cinayet dosyasının 5 yıl sonra yeniden açılmasının ardından başlayan ve 70 gündür süren gizemli define kazısından başka bir şey konuşulmuyor.Mersin’in, tarihi Hititler’e kadar uzanan 326 bin nüfuslu ilçesi Tarsus’un 82 Evler Mahallesi, 70 gün önce başlatılan gizemli bir kazıyla çalkalanıyor. İlçe sakinleri ne konuşursa konuşsun, söz dönüp dolaşıp o kazıya geliyor.5 yıl önce defineciler tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin, o dönem emniyetin izniyle kiraladığı evin avlusunda süren kazıyı yetkililerden başka gören yok. Evlerin arasındaki kazı alanı brandayla kapatılmış. Görüntülemek mümkün değil. Güvenlik güçleri, her an nöbette.Ama “hayalet kazı” için söylentiler ayyuka çıkmış durumda. Kazının gizemi, esrarengiz olayların araştırılması konu edilen X-Files dizisini bile geçmiş durumda. Kimi “30 ton altın var”, kimi “30 altın şamdan çıktı”, kimi de “Roma İmparatoru Dakyanus’a ait hazine var” diyor.