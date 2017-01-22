GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Ocak 2017 Pazar 08:07

Tarsus'ta hazine kazısı: Roma Kralı'nın hazinesi gecekondunun altında mı

Tarsus halkının iki aydan fazla zamandır dilinden düşürmediği gizemli kazı 70. gününe girdi. FETÖ'nün bile adı karışan kazıda çok sayıda altın şamdanların çıkarıldığı iddia ediliyor.

Tarsus'ta hazine kazısı: Roma Kralı'nın hazinesi gecekondunun altında mı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tarsus'ta hazine kazısı: Roma Kralı'nın hazinesi gecekondunun altında mı


Tarsus'ta hazine kazısı, Bir polis memurunun şehit edilmesine neden olan Tarsus'taki gizemli kazı 70 gündür devam ederken, söz konusu bölgede Roma İmparatoru Dakyanus’un hazinelerinin bulunduğu ileri sürülüyor. Halen kazı yapılan bölgeye kimsenin sokulmadığı kazı bölgesinde sır perdesi aydınlanmadı.


Terör örgüt FETÖ'nün de adının karıştığı cinayet ve define kaçakçılığı olayı gizemini korurken, 5 yıl önce katledilen polis memurunun emniyetten aldığı özel izinle kiraladığı gecekondu ile ilgili efsaneler vatandaşların dilinden düşmüyor.

POLİS CİNAYETİ ÇÖZME PEŞİNDE

Mersin'in ilçesi Tarsus’ta, cinayet dosyasının 5 yıl sonra yeniden açılmasının ardından başlayan ve 70 gündür süren gizemli define kazısından başka bir şey konuşulmuyor.

Mersin’in, tarihi Hititler’e kadar uzanan 326 bin nüfuslu ilçesi Tarsus’un 82 Evler Mahallesi, 70 gün önce başlatılan gizemli bir kazıyla çalkalanıyor. İlçe sakinleri ne konuşursa konuşsun, söz dönüp dolaşıp o kazıya geliyor.

5 yıl önce defineciler tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin, o dönem emniyetin izniyle kiraladığı evin avlusunda süren kazıyı yetkililerden başka gören yok. Evlerin arasındaki kazı alanı brandayla kapatılmış. Görüntülemek mümkün değil. Güvenlik güçleri, her an nöbette.

‘ÖZEL DURUM’ TALİMATI

Ama “hayalet kazı” için söylentiler ayyuka çıkmış durumda. Kazının gizemi, esrarengiz olayların araştırılması konu edilen X-Files dizisini bile geçmiş durumda. Kimi “30 ton altın var”, kimi “30 altın şamdan çıktı”, kimi de “Roma İmparatoru Dakyanus’a ait hazine var” diyor.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Tarsusta Hazine
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu kadın tutuklandı Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu kadın...
Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi. Yunanistan darbeci askerlerle ilgili kararını verdi.
Tokat’ta katliam gibi kaza 3 ölü 5 yaralı Tokat’ta katliam gibi kaza 3 ölü 5 yaralı
Ege'de 5 büyüklüğünde deprem Ege'de 5 büyüklüğünde deprem
Kütahya’da tren kazası 1 ölü 5 yaralı Kütahya’da tren kazası 1 ölü 5 yaralı
El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı El Bab'ta saldırı 1 şehit 5 yaralı
Yukarı Çık

Denize 40 günlük bebeğini atan cani ruhlu...
Dün 40 günlük kız bebeğini Eminönü'nde denize atan Fatma K. ile sevgilisi Mustafa T. sevk edildikleri...

Haberi Oku