Taşeron işçinin iki kadınla alem gecesi pahalıya mal oldu



Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ve maaşlarının yükseltilmesi için çalışmalar sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan A.Y. iki kadınla gece aleminde rezalet çıkardı..

İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarının bulunduğu İstiklal Caddesi'nde yol yapım çalışmalarında taşeron işçi olarak çalışan bir kişinin, iki kadınla gece alemi silahlı saldırıya döndü. Eğlence mekanında gelen hesaba itiraz eden taşeron çalışanı elinde tabanca ile geri dönünce ortalık karıştı.

GELEN HESABA İTİRAZ ETTİ

Taksim İstiklal Caddesi’nde bir gece kulübünde eğlendikten sonra hesaba itiraz eden şahıs, silahla eğlence mekanına ateş açarak kaçtı. Yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Örs İş Merkezi’nde bulunan bir gece kulübünün önünde sabah saatlerinde meydana gelmiş, İstiklal Caddesi'nde devam eden düzenleme çalışmalarında çalışan taşeron işçi olarak çalışan A.Y. 2 bayanla birlikte gece kulübüne eğlendikten sonra gelen hesaba itiraz etmişti. Tartışmadan sonra eğlence mekanından ayrılna A.Y. yarım saat sonra elinde tabancayla geri gelerek eğlence mekanına ateş açmıştı. Yaşanan paniğin ardından olay yerinden kaçan A.Y. cadde üzerinde çalışmadan dolayı kazılan yola takılarak düşmüştü. Olay anında yaşanan panik anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gece kulübünde çalışan bir kadın gelen sesler üzerine koşarak caddeye iniyor. Sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan kadın, bir anda silah sesini duyuyor. Paniğe kapılan kadın kurşunlara hedef olmamak için iş merkezinin içine kaçıyor. Daha sonra havaya ateş açan şahıs olay yerinden kaçmaya başlıyor. Mekanda güvenliği sağlayan personel ve vatandaşlar kaçan şahsı yakalamak için peşine düşüyor.