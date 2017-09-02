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Tatilin ilk bir haftasında 70 vatandaş can verdi

Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana 121 kazada, 70 kişi öldü, 368 kişi de yaralandı.

Tatilin ilk bir haftasında 70 vatandaş can verdi

Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana 121 kazada, 70 kişi öldü, 368 kişi de yaralandı.

02 Eylül 2017 Cumartesi 09:45
Tatilin ilk bir haftasında 70 vatandaş can verdi

Tatilin ilk bir haftasında 70 vatandaş can verdi

Bakanlar Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, yine yollar kan gölüne döndü. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00'den, bayramın birinci günü olan 1 Eylül Cuma günü saat 21.00'e kadar toplam 121 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 70 kişi öldü, 368 kişi de yaralandı.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00'den sonra Bolu'da 2, Ediren, Sakarya, Konya ve Muğla'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.


26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya'da 2'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2'si Siirt'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 Ağustos Pazartesi günü, 2'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat'ta 2'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli'de 2'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şunlıurfa'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

1 Eylül Cuma, Bayramın 1'inci günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep'te 2'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.
 

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