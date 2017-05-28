﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Mayıs 2017 Pazar 12:22

Tayfun Torun, başından vurulmuş olarak bulundu

İstanbul'da elektrik tesisat tamirciliği yapan Tayfun Torun, Çorlu'da bir dinlenme tesisinde otomobil içerisinde tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu.

Tayfun Torun, başından vurulmuş olarak bulundu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Tayfun Torun, başından vurulmuş olarak bulundu


İstanbul'da elektrik tamirciliği yapan 34 yaşındaki Tayfun Torun, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bir dinlenme tesisinde park halindeki otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Araç içerisinde bir tabanca ve 2 cep telefonu bulunan Torun'un intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
Dün gece 02.30 sıralarında TEM otobanı Çorlu mevkisindeki bir dinlenme tesisinde uzun süredir park halinde olan 34 ZJ 4151 plakalı otomobilden şüphelenenler jandarmaya haber verdi.

Araçta inceleme yapan jandarma ekipleri sürücü koltuğundaki Tayfun Torun’un başından vurulmuş cesedini buldu. Araç içerisinde bir tabanca ile Torun’a ait iki cep telefonu bulundu.

Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Torun’un cesedi otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Torun’un intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van Çatak'ta hava operasonu, 10 terörist öldürüldü Van Çatak'ta hava operasonu, 10 terörist öldürüldü
İstanbul Güneşli'de yangın; İki bina alevlere teslim oldu İstanbul Güneşli'de yangın; İki bina alevlere...
PKK'lı suikastçi, AK Partili Kürt siyasetçileri hedef almış PKK'lı suikastçi, AK Partili Kürt siyasetçileri...
Batman'da patlama, 1 ölü 1 yaralı var Batman'da patlama, 1 ölü 1 yaralı var
Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış
Son Dakika Ateşehir; Dumankaya İkon önünde özel harekat operasyon için bekliyor Son Dakika Ateşehir; Dumankaya İkon önünde özel...
Yukarı Çık

Van Çatak'ta hava operasonu, 10 terörist...
Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonlar yoğunlaşarken, bugün düzenlenen hava...

Haberi Oku