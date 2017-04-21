Tecavüz ettiği evde uyuya kaldı

İstanbul Fatih'te 56 yaşındaki kadının evine zorla girip tecavüz eden 17 yaşındaki genç uyuyakaldığı kanepede çıplak yakalandı.. Ceza mahkemesi gence 8 yıl hapis cezası verdi.İstinaf Mahkemesi verilen bu cezayı 5 yıl 4 aya düşürdü...
Olay Fatih Balat’ta geçti.Fatih, Balat’ta 20 Aralık 2013 tarihinde gece 03.00 sıralarında olay tarihinde 56 yaşında olan S.K.’nın evine giren M.T., bıçak zoruyla tehdit ettiği S.K.’ya cinsel saldırıda bulundu.
Saldırganın sabaha doğru kanepede uyuyakalması ile kapıyı kilitleyen S.K., üst katta oturan komşusuna çıkarak polisi aradı. Eve gelen polis, uykudaki saldırganı çırılçıplak vaziyette yakaladı.
M.T. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, M.K.’nın gece 03.00 sıralarında S.K.’nın oturduğu dairenin sağlam olmayan tahta kapasını itekleyerek açıp içeri girdiği, ölümle tehdit ettiği, bıçak zoruyla S.K.’ya cinsel saldırıda bulunduğu, ardından sabaha doğru kanepede uyuyakaldığı, bunu fırsat bilen mağdur S.K.’nın saldırganın üzerine kapıyı kilitleyerek üst kat komşusuna gittiği, buradan polisin arandığı, M.T.’nin uyuyakaldığı çekyat üzerinde çıplak vaziyette yakalandığı anlatıldı.
İddianamenin gönderildiği İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Kasım 2016 tarihli karar duruşmasında M.T.’yi, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Olay tarihinde 17 yaşında olan M.T.’nin cezasına, ’yaş indirimi’ uygulayarak 8 yıla indiren mahkeme, suçun işleniş biçimi ve müştekinin olay tarihinde 56 yaşında olmasını gerekçe göstererek sanığa iyi hal indirimi yapmadı.