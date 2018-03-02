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Tecavüzcü katilin eşi, hukuk savaşını kazandı

Suriyeli hamile kadına tecavüz ederek 10 aylık bebeğiyle birlikte katleden caniye bir tokat da eşinden geldi... Karacal'ın eşinin 8 ay önce açtığı boşanma davası bugün sonuçlandı.

Tecavüzcü katilin eşi, hukuk savaşını kazandı

Suriyeli hamile kadına tecavüz ederek 10 aylık bebeğiyle birlikte katleden caniye bir tokat da eşinden geldi... Karacal'ın eşinin 8 ay önce açtığı boşanma davası bugün sonuçlandı.

02 Mart 2018 Cuma 21:47
Tecavüzcü katilin eşi, hukuk savaşını kazandı

Tecavüzcü katilin eşi, hukuk savaşını kazandı

Sakarya'da Türkiye'yi şoke eden vahşi cinayetin zanlılarından Birol Karacal'ın iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası almasının ardından eşinin açtığı boşanma davası da sona erdi.

Sakarya'dan son dakika haberi... 9 aylık hamile Suriye uyruklu Emani Al-Rahmun ve 10 aylık çocuğunu öldüren canilerden Birol Karacal'ın eşinin açtığı boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme çiftin boşanmalarına karar verip çocuklarının velayetinin anneye verilmesine hükmetti..

Sakarya'da Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı davada 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezasına çarptırılan Birol Karacal ve eşinin boşanma davası sonuçlandı. Birol Karacal ve R.K.'nın boşanmasına karar veren mahkeme, çiftin 2 yaşındaki çocuklarının velayetini de anne R.K.'ya verilmesine hükmetti.

DHA'nın haberine göre, Bakırköy 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Birol Karacal ve R.K.katılmadı. Davacı R.K.'yı  duruşmada Avukatı Funda Sadıkahmet Alp temsil etti. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, davacı R.K. ile davalı Birol Karacal'ın Türk Medeni Kanunun(TMK) 163 ve 166/1-2 maddelerinde yer alan "Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" ve "Evlilik birliğinin sarsılması" gerekçeleriyle boşanmalarına karar verdi.

Mahkeme, çiftin 2 yaşındaki erkek çocuklarının velayetinin anne R.K.'ya bırakılmasına hükmetti. Müşterek çocuk için tedbir-iştirak nafakası istenmediğini kararında hatırlatan mahkeme, tedbir - iştirak nafakasına hükmolunmasına yer olmadığına hükmetti.   

8 AY ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Sakarya'da 7 Temmuz 2017'de köylüler ormanlık alanda 9 aylık hamile Suriye uyruklu Emani Al-Rahmun ve 10 aylık çocuğunun cesedini buldu. Olayın ardından öldürülen Suriyeli kadının eşi Halid Al Rahmun'un komşusu ve fabrikadan  mesai arkadaşı olan Birol Karacal ile Cemal Bay tutuklandı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz Ocak ayında davayı karara bağladı. Birol Karacal ile Cemal Bay'ı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti ayrıca sanıkları 72'şer yıl hapis cezasına çarptırdı. Cinayetin ardından sanık Birol Karacal'ın eşi R.K. da 18 Temmuz 2017'de avukatı aracılığıyla boşanma davası açmıştı. 

Son Güncelleme: 02.03.2018 18:56
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