Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden çocuklara cinsel taciz tuzağı

Çorlu'da sosyal medya hesabı üzerinden iki kız çocuğuyla iletişime geçen G.K., bir süre sonra, baskı kurup korkutarak cinsel içerikli fotoğraf ve görüntü göndermelerini istedi. Çocuklar, olayı ailelerine anlattı. Aileler de çocuklarını da yanlarına alarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri kısa sürede G.K.'yi gittikleri evinde gözaltına aldı.Yaşları 9 ile 15 arasında değişen başka çocukları da aynı yöntemle taciz ettiği belirlenen G.K., işlemlerinin ardından sekv edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.