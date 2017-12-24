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Tekirdağ Saray'da yasak aşk cinayeti: Eşinin sevgilisini dolapta buldu

Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan Tayfun V. adlı adam, erken saatte eve dönünce karısının hareketlerinden şüphelendi. 7 yaşındaki oğlu uyurken yatak odasında karısının aşığını dolapta yakalayan adam çılgına döndü.

Tekirdağ Saray'da yasak aşk cinayeti: Eşinin sevgilisini dolapta buldu

Bir fabrikada gece vardiyasında çalışan Tayfun V. adlı adam, erken saatte eve dönünce karısının hareketlerinden şüphelendi. 7 yaşındaki oğlu uyurken yatak odasında karısının aşığını dolapta yakalayan adam çılgına döndü.

24 Aralık 2017 Pazar 19:31
Tekirdağ Saray'da yasak aşk cinayeti: Eşinin sevgilisini dolapta buldu

Tekirdağ Saray'da yasak aşk cinayeti: Eşinin sevgilisini dolapta buldu


7 yaşındaki çocuğunu uyutup eve sevgilisini alan Kader V. adlı kadın, kocası hiç beklemediği anda eve gelince şaşkına döndü. Eşinin sevgilisini evin yatak odasındaki çamaşır dolabında bulan adam önce karısını sonra aşığını bıçakladı.


Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen olay sonrası teslim olan koca, alkışlar arasında cezaevine gönderildi. Bir fabrikada çalışan Tayfun V., dün gece işyerinden erken çıkıp Ayaspaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. Anahtarıyla kapıyı açamayan Vuran, evden gelen sesler üzerine şüphelenip telefonla eşi Kader V.'yi aradı. Kader V., eşinden çiğköfte alıp eve öyle gelmesini istedi. Tayfun V., ısrarla eve girmek istedi. Kapıda süren tartışmanın ardından Kader V., kapıyı açtı. Odaları gezen Tayfun V., 7 yaşındaki çocuğunun uyuduğu odadaki gardropta, evli ve 3 çocuk babası Serkan S.'yi yakaladı.


Tayfun V., mutfaktan aldığı bıçakla Serkan S.'yi öldürdü. Ardından 4 aylık hamile eşi Kader V.'yi bıçakla hafif yaraladı. Tayfun V., 112 ve polis arayıp kendisini ihbar etti.

Eve gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Tayfun V., Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kader V. ise tedavi altına alındı. İfadesinde pişman olduğunu ifade eden Tayfun V.'nin eşini 4 aylık hamile olduğu için öldürmediğini söylediği öğrenildi.

Evde öldürülen Serkan S.'nin cesedi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"EŞİMİN PEŞİNDE GEZMESİNDEN ŞÜPHELENDİM"

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde yakaladığı ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan S.'yi bıçakla öldüren Tayfun V., polisteki ifadesinde dün gece yaşananları anlattı. Eşi Kader V.'nin evin içerisinde sürekli ardından gelmesinden şüphe ettiği için odaları aradığını ifade eden Tayfun V. şunları söyledi:

"Eşim ile 4 ay önce telefonuna gelen 'Senden vazgeçemem, sensiz olamam' gibi mesajlar nedeniyle tartıştık. Ben boşanmaya karar verdim. Çocuğumuz olduğu için barıştık. Dün gece işten 1 saat kadar erken geldim. Anahtarla evimin kapısını açmaya çalıştım ama arkasında anahtar olduğu için açılmadı. İçerden sesler geldiğini duyunca şüphelendim. Sonra kapıyı açtı, 'Nerdesin?' diye sorduğumda tuvalette olduğunu söyledi. Eşim beni evden göndermek için sürekli çiğ köfte, süt gibi şeyler istemeye başladı. Odalara baktığımda eşimin sürekli peşinden gelmesinden şüphelendim. Çocuğumuzun odasındaki dolapta tanımadığım çömelmiş bir şekilde bir erkeği saklanırken gördüm. Boğuştuk, eşim bana 'Bırak gitsin' diyordu. Birkaç kez sırtından yakaladığım adamı bıçakladım. Araya eşim girdi, yanlışlıkla onu da bıçakladım. Komşular geldi, elimden bıçağı verdim sonra da 'Polis ve 112'ye haber verin' dedim."

CEZAEVİNE ALKIŞLARLA GİTTİ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, evinde eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Serkan S.'yi bıçakla öldüren Tayfun V., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Adliye çıkışında yaklaşık 70 kişilik kalabalık, katil zanlısı Tayfun V.'yi alkışlarıyla desteklerken, zanlının kız kardeşi, "Ağabey bu da geçecek, bunu da atlatacaksın. Seni seviyoruz" dedi.

"BİZ ARKANDAYIZ HİÇ MERAK ETME"

Baba Mehmet ve anne Nurhan V. de "Tayfunum, canım oğlum biz arkadayız. Hiç merak etme" diye bağırdı.

Elleri önden kelepçeli olarak adliyeden çıkarılan katil zanlısı Tayfun V., alkışlayan kalabalığı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tayfun V., Tekirdağ Kapalı Cezaevine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 24.12.2017 16:52
Yorumlar
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Sema 2017-12-24 19:55:55

Ülkemizin ahlaken çöktüğüne bir örnek daha. Adam %100 haklı

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murat yeniçeri 2017-12-24 19:58:43

adam daha önceden biliyordu karısının kendisini aldattığını galiba ailesi de duyum almış ama adam çocuğunu düşünerek boşanmaktan vazgeçmiş bu cinayette ağır tahrik var keşke boşanıp yeni bir hayat kursaydı. yazık çocuğa

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tuna beyoğlu 2017-12-24 20:14:24

bu nasıl kadınmış böyle ya saray küçük bir ilçe saray gibi yerde bile bu yaşanıyorsa hakikaten toplumun çivisi çıkmış arkadaş. Allah'tan nüfusun yüzde 98 müslüman..

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