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Telefon dolandırıcıları CHP'li vekili tuzağa düşürdü

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Alçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen oldu. Özen kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 2 milyon lirasını kaptırdı.

Telefon dolandırıcıları CHP'li vekili tuzağa düşürdü

Telefon dolandırıcılarının son kurbanı Alçatı eski belediye başkanı ve CHP eski milletvekili Remzi Özen oldu. Özen kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcılara 2 milyon lirasını kaptırdı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:00
Telefon dolandırıcıları CHP'li vekili tuzağa düşürdü

Telefon dolandırıcıları CHP'li vekili tuzağa düşürdü

Emniyet, Jandarma, İçişleri Bakanlığı sürekli uyarıyor. Her gün TV ana haber bültenlerine defalarca konu oluyor, ancak yine de telefon dolandırıcılarının kurduğu tuzaklar can yakıyor.. Son kurban CHP eski milletvekili Remzi Özen oldu. Özen, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıya 2 milyon lirasını kaptırdı. Polis dolandırıcıları ararken 83 yaşındaki Remzi Özen'in arsasını satarak 3 milyon lira daha vermeye hazırlandığını belirledi.

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in Özel Kalem Müdürlüğünü de yapan CHP 15. dönem İzmir Milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen, iddialara göre 2 milyon lirasını dolandırıcılara kaptırdı. Özen dolandırıcıların 3 milyon daha istemeleri üzerine arsasını satmak için girişimde bulunduğu sırada durumdan şüphelenerek polise başvurdu.


Edinilen bilgiye göre, Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi’ne müracaat eden CHP 15. dönem İzmir Milletvekili ve eski Alaçatı Belediye Başkanı Remzi Özen (83), iddialara göre dolandırıldığını söyledi. Dolandırıcılardan şikayetçi olarak ifade veren Özen, kendisini Konak Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan bir kişinin kullandığı telefon hattının kendisine ait olup olmadığını sorduğunu, kendisine ait olduğunu söylemesi üzerine de adının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında geçtiğini söylediğini anlattı.

ARAZİSİNİ DE SATACAKKEN FARK ETTİ

Kendisini Konak Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kişinin soruşturmadan adının çıkarılabilmesi için 2 milyon lira istediğini belirten Özen, bunun üzerine şahsi hesabından 2 milyon lirayı çekerek Urfa’nın Akçakale ilçesine götürdü ve parayı teslim ettiğini anlattı.

Döndükten sonra kendisini tekrar aradıklarını ve 3 milyon lira daha istediklerini ileri süren Özen, bunun üzerine bir arsasını satmak üzere girişimde bulunduğunu söyledi. Özen, kendisinin sürekli olarak telefonla aranması üzerine, durumdan şüphelenerek polise başvurdu.

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Telefon DolandırıcılarıAlçatıChpEmniyetJandarmaSon Dakika Haber
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