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11 Haziran 2017 Pazar 08:21

Telefona bakmayan karısını sırtından bıçakladı

Adana'da telefonuna bakmadığını öne sürdüğü eşi 33 yaşındaki Levent B. ile tartışan 27 yaşındaki Melike B., kendini karnından bıçaklayarak yaraladı.

Telefona bakmayan karısını sırtından bıçakladı
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Telefona bakmayan karısını sırtından bıçakladı


Akıllara durgunluk veren olay, saat 02.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Afetevler Mahallesi'nde  meydana geldi. Güzellik merkezi işleten Melike B., evine dönmedi, bunun üzerine fırın işleten Levent B., eşini telefonla aramaya başladı. Uzun süre aramalarına cevap vermeyen eşinin işlettiği güzellik merkezine giden Levent B., eşi ile tartışarak eve geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Melike B., mutfaktan aldığı bıçağı kasık kısmına saplayarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Levent B. yerde yatan eşini alarak 01 NG 338 plakalı hafif ticari araç ile Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine getirdi. Durumu ağır yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahele ardından, Seyhan Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Levent B., polise verdiği ilk ifadede 'Eşim güzellik merkezinden dönmeyince merak ederek telefonla aradım, Fakat telefona cevap vermedi. Bunun üzerine aramızda tartışma çıkınca  eşim bıçağı alarak birden karnına sapladı" dedi. Hastane önündeki aracı ve içerisinde bulunan bıçağı inceleyen ekipler, kapsamlı soruşturma başlattı.
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