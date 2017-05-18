Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye dövdüler

İzmir'in Buca İlçesi'nde, sokakta telefonla bağırarak konuştuğu için 2 kişi tarafından dövülen 29 yaşındaki, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra öldü. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden belirlediği şüphelilerve kuzeni'yi gözaltına alındı.Olay, geçen pazar günü gece saatlerinde Barış Mahallesi 355 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka'da oturan evli ve iki kız annesi 26 yaşındaki Emel Süzen, Anneler Günü'nde annesinin Buca'daki evine gitti. Bir süre sonra eşi cam balkon sistemleri montaj ustasıde buraya geldi.Sokağa giren Süzen eşini telefonla arayıp sokakta olduğunu söyledi. Bu sırada parkta oturan'i telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada telefondaki bağırmaları duyande balkona çıktı.Dövülen ve başına taşla vurulanağır yaralanırken, iki zanlı olay yerinden hızla uzaklaştı.Olayı balkondan gören Emel Süzen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Süzen ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Burada tedaviye alınan Süzen doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.'in cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin saptanması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis Adnan Ç. ve kuzeni Umut Ç.'yi gözaltına alındı.