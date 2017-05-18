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18 Mayıs 2017 Perşembe 16:55

Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye dövdüler

İzmir Buca'da yolda telefonla bağıra bağıra konuştuğu gerekçesiyle dövülen Serkan Süzen, kaldırıldığı hastanede öldü.

Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye dövdüler
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Telefonla bağıra bağıra konuştuğu için öldüresiye dövdüler

İzmir'in Buca İlçesi'nde, sokakta telefonla bağırarak konuştuğu için 2 kişi tarafından dövülen 29 yaşındaki Serkan Süzen, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra öldü. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden belirlediği şüpheliler Adnan Ç. ve kuzeni Umut Ç.'yi gözaltına alındı.

Olay, geçen pazar günü gece saatlerinde Barış Mahallesi 355 Sokak'ta meydana geldi. Karşıyaka'da oturan evli ve iki kız annesi 26 yaşındaki Emel Süzen, Anneler Günü'nde annesinin Buca'daki evine gitti. Bir süre sonra eşi cam balkon sistemleri montaj ustası Serkan Süzen de buraya geldi.

Sokağa giren Süzen eşini telefonla arayıp sokakta olduğunu söyledi. Bu sırada parkta oturan Adnan Ç. ve Umut Ç., Süzen'i telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada telefondaki bağırmaları duyan Emel Süzen de balkona çıktı.

Dövülen ve başına taşla vurulan Serkan Süzen ağır yaralanırken, iki zanlı olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayı balkondan gören Emel Süzen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Süzen ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan Süzen doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. Serkan Süzen'in cesedi savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin saptanması için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis Adnan Ç. ve kuzeni Umut Ç.'yi gözaltına alındı.

 
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