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TEM'de feci kaza, 5 ölü var

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

TEM'de feci kaza, 5 ölü var

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

09 Nisan 2019 Salı 08:48
TEM'de feci kaza, 5 ölü var

TEM'de feci kaza, 5 ölü var

Düzce'de, TEM Otoyolu'nda minibüsün TIR'a çarpması sonucu 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı


Kaza saat 23.45 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi.

İstanbul istikametine giden Bedir Atız idaresindeki 27 F 7992 plakalı minibüs, önünde ilerlemekte olan Alişan Süzgün idaresindeki 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Minibüs, TIR'ın altına girdi. Haber verilmesi üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Minibüste sıkışan 5 kişinin öldüğü belirlendi. Yaralanan 6 kişiye ise ilk müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekipleri minibüste sıkışan 5 kişinin cenazelerini çıkarmak için çalışma başlattı.

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Tem
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