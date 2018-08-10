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TEM'de lüks araçtan polise ateş açıldı

İstanbul TEM bağlantı yolunda, polisin uyarılarına ateş açarak karşılık veren lüks araç güçlükle durduruldu. Sahte plakaların ve silahların çıktığı araçta bir kişi yaralandı.

TEM'de lüks araçtan polise ateş açıldı

İstanbul TEM bağlantı yolunda, polisin uyarılarına ateş açarak karşılık veren lüks araç güçlükle durduruldu. Sahte plakaların ve silahların çıktığı araçta bir kişi yaralandı.

10 Ağustos 2018 Cuma 22:31
TEM'de lüks araçtan polise ateş açıldı

TEM'de lüks araçtan polise ateş açıldı


Son Dakika Haberler, Esenler TEM bağlantı yolunda, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta sahte plakalar ve silah ele geçirildi. Polis, güçlükle durdurulan aracın da çalıntı olduğunu duyurdu.

Olay, saat 18.45 sıralarında Esenler TEM Bağlantı yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Denetimlerde bulunan motorize polis ekipleri, şüphelendikleri lüks cip'tekilere 'Dur' ihtarında bulundu.

İddiaya göre, lüks cip'tekiler, aracı polis ekibinin üstüne doğru sürdü ve polislere silah doğrulttu. Ardından cip'le kaçmaya başlayan şüphelileri, polis ekipleri kovalamaya başladı. Ekipler, durmayan şüphelilerin aracına doğru ateş açtı. Sürücüsü, isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken araçtaki diğer 2 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyete götürülerek sorguya alındı. Araçta yapılan aramada çok sayıda sahte oldukları değerlendirilen plaka ve silah ele geçirildi. Kaza yapan araçta hasar oluşurken, lastiklerinin de polisin ateş açması sonucu patladığı görüldü.

Yapılan araştırmada lüks cip'in çalıntı olduğu ortaya çıkarıldı.

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