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19 Mart 2017 Pazar 06:22

TEM Otoyolu'nda feci kaza, 1 ölü var

Silivri yakınlarında TEM'de meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı. Kağıt gibi yırtılan otomobil 200 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi can verdi.

TEM Otoyolu'nda feci kaza, 1 ölü var
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TEM Otoyolu'nda feci kaza, 1 ölü var

TEM Otoyolu'nda Silivri yakınlarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali A. hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobilin bagaj ve arka koltuklarına konulan çok sayıda valiz ve eşya dikkat çekti.

TEM Otoyolunda meydana gelen kazada seyir halindeki kamyona çarpan özel otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada 1 kişide ağır yaralandı.

Kaza bu akşam saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri-Kınalı arası Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali A. yönetimindeki özel otomobil, önünde seyir halinde bulunan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve tavanı bagaj kapağıyla birlikte yırtılan özel otomobil yaklaşık 200 metre sürüklenip bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Ali A. olay yerinde hayatını kaybederken eşi Şevkiye A. olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybeden sürücü de olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Nöbetçi Savcının incelemelerinin ardından Mehmet Ali A.’nın cenazesi Silivri Devlet Hastanesi morguna ordan da Adli tıp kurumuna gönderildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolunda araç trafiği bir süre tek şeritten sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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