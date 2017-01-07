GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ocak 2017 Cumartesi 08:16

TEM Otoyolu trafiğe kapandı

İstanbul'da dünden beri devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TEM Otoyolu trafiğe kapandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
TEM Otoyolu trafiğe kapandı
   İstanbul'da dünden beri devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem otoyolu'nda mahsur kaldı.Sabah erken saatlerde Bahçeşehir mevkiinde 5 TIR'ın karıştığı kaza sonrası Edirne istikametine yoltrafiğe kapandı.Ekiplerin yolu açmak için yoğun çalışmaları devam ediyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Kar YağışıTem
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vapur seferleri iptal edildi Vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da kar kalınlığı 40 cm buldu İstanbul'da kar kalınlığı 40 cm buldu
Atatürk havalimanı kapandı Atatürk havalimanı kapandı
Şehit polis memuru, silahsız askeri hayatını kurtarmış Şehit polis memuru, silahsız askeri hayatını kurtarmış
Teröristlerin hain planı ortaya çıktı Teröristlerin hain planı ortaya çıktı
Şehit polisimizin çocuklarına eğitim bursu Şehit polisimizin çocuklarına eğitim bursu
Yukarı Çık

Vapur seferleri iptal edildi
Vapur seferleri kar nedeniyle iptal edildi.

Haberi Oku