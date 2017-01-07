İstanbul'da dünden beri devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem otoyolu'nda mahsur kaldı.Sabah erken saatlerde Bahçeşehir mevkiinde 5 TIR'ın karıştığı kaza sonrası Edirne istikametine yoltrafiğe kapandı.Ekiplerin yolu açmak için yoğun çalışmaları devam ediyor.
TEM Otoyolu trafiğe kapandı
İstanbul'da dünden beri devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
İstanbul'da dünden beri devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.Kar yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü Tem otoyolu'nda mahsur kaldı.Sabah erken saatlerde Bahçeşehir mevkiinde 5 TIR'ın karıştığı kaza sonrası Edirne istikametine yoltrafiğe kapandı.Ekiplerin yolu açmak için yoğun çalışmaları devam ediyor.