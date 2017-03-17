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17 Mart 2017 Cuma 05:50

TEM Sakarya'da feci kaza, 1 ölü 6 yaralı var

TEM Otoyolu Hendek mevkisindeki kazada otomobildeki kişilerden biri hayatını kaybetti, 6 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı

TEM Sakarya'da feci kaza, 1 ölü 6 yaralı var
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TEM Sakarya'da feci kaza, 1 ölü 6 yaralı var

Ankara yönünde giden bir otomobil Ali Kültür yönetimindeki TIR'ın dorsesi altına sıkıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı



Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin tıra çarparak dorsenin altında sıkışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Hendek mevkisinde Ankara istikametinde seyreden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 06 FV 1885 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Kültür idaresindeki 50 AL 976 plakalı tıra arkasından çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altında sıkıştı.

Kazada, Hulusi Tanrıkulu (32), Tuba Tanrıkulu(27), Belinay Tanrıkulu (6) ve Yusuf Tanrıkulu (3), Necla Gürleyen (47), Ali G. (51) ve Medine G. (43) otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan bu kişilerden Medine G'nin öldüğü belirlendi.

Diğer 6 yaralı ise sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


 
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