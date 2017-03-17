TEM Sakarya'da feci kaza, 1 ölü 6 yaralı var

Ankara yönünde giden bir otomobilyönetimindeki TIR'ın dorsesi altına sıkıştı, kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 6 kişi yaralandıSakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin tıra çarparak dorsenin altında sıkışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nun Hendek mevkisinde Ankara istikametinde seyreden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyenplakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Kültür idaresindekiplakalı tıra arkasından çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altında sıkıştı.Kazada,(32),(27),(6) ve(3),(47),(51) ve(43) otomobilde sıkıştı.İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan bu kişilerden'nin öldüğü belirlendi.Diğer 6 yaralı ise sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.