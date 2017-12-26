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Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi

Kocaeli Kandıra yakınlarında bir tencere imalathanesinde çalışan Cevdet Koç adlı işçi, pres makinasına sıkışarak feci şekilde can verdi..

Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi

Kocaeli Kandıra yakınlarında bir tencere imalathanesinde çalışan Cevdet Koç adlı işçi, pres makinasına sıkışarak feci şekilde can verdi..

26 Aralık 2017 Salı 00:18
Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi

Tencere fabrikasında feci ölüm: İşçi pres makinasında can verdi


Kandıra Haberleri, Henüz 36 yaşında, hayatının baharında. Bir tencere fabrikasında işçi olarak çalışan Cevdet Koç, dün akşam saatlerinde üretim sırasında kullandığı pres makinasına sıkışarak feci şekilde can verdi. Cevdet Koç'un ölümüne neden olan işyerinde "İş güvenliği" konusunda önlem alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. İşte haberin detayları..

Son Dakika Kandıra, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi'ndeki çelik tencere fabrikasında çalışan Cevdet Koç (36), pres makinesine sıkıştı.

ARKADAŞLARI HASTANEYE KALDIRDI AMA...

Edinilen bilgiye göre, arkadaşları tarafından makineden çıkarılan Koç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

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Kandıra HaberleriSon Dakika Kandıra
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