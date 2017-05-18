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18 Mayıs 2017 Perşembe 22:28

Tendürek'te büyük operasyon; Sorumluları da öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğunlaştığı Ağrı'da, uzun süredir aranan sözde Diyadin Bölge Sorumlusu'nun da aralarında bulunduğu 9 terörist öldürüldü.

Tendürek'te büyük operasyon; Sorumluları da öldürüldü
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Tendürek'te büyük operasyon; Sorumluları da öldürüldü

PKK'nın Tendürek yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, örgütün üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 terörist öldürüldü.
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 9 terör örgütü PKK mensubundan 'Argeş' kod adlı Ersin Seven'in bir çok eyleme katılan sözde, "Tendürek Dağı kuzeyi Diyadin bölge sorumlusu" ve İçişleri Bakanlığının aranan teröristler ile ilgili gri listede yer aldığı açıklandı.


Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devamı amacıyla ve bölge halkının desteğiyle, bölücü terör örgütüyle mücadeleye aralıksız devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı kırsalında tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği hatırlatılarak, "Operasyonda etkisiz hale getirilen 9 teröristten birinin Tendürek Dağı Kuzeyi Diyadin bölge sorumlusu, Van Özalp nüfusuna kayıtlı Argeş kod adlı Ersin Seven (26) olduğu belirlenmiştir." denildi.

Ersin Seven'in birçok terör olayına katıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Diyadin Yukarıtütek Köyü Şehit Tepe bölgesinde 11 Nisan 2015 tarihinde meydana gelen, 5 personelin yaralandığı ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma olayına katılmış, Doğubayazıt-Çaldıran ilçeleri arasındaki Somkaya Köyü mevkinde 7 Ağustos 2015 tarihinde meydana gelen, 4 sivil vatandaşa ait aracın yakıldığı, İran vatandaşı bir şahsın hayatını kaybettiği ve olaya müdahale etmek üzere bölgeye sevk edilen birlikte görevli uzman onbaşı Muhammet Oruç'un şehit olduğu eyleme iştirak etmiş, 12 Ağustos 2015 tarihinde Tendürek Dağı kırsalından gelerek Diyadin ilçe merkezinde eş zamanlı olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan ve 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği saldırı eylemini yönetmiştir.

2016 yaz aylarında Van İli Erciş ilçe merkezinde PKK/KCK terör örgütünün YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü, Erciş Belediyesi önüne 26 Eylül 2016 tarihinde bombalı araç bırakılması eylemini planladığı fakat söz konusu araç güvenlik güçleri tarafından fark edilmesi üzerine etkisiz hale getirilmiş, maddi ve can kaybı yaşanmamıştı. Aynı zamanda Erciş merkez Latifice Mahallesi muhtarı ve Erciş belediye meclis üyeliğine kayyum olarak atanan Şefik Doğu isimli vatandaşın 16 Ekim 2016 tarihinde hayatını kaybettiği suikast eylemini planladığı ve yönettiği bilgisi elde edilmiştir."
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