Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi
PKK'lı teröristler Silvan yolu üzerinde polis kontrol noktasına sızma girişiminde bulundu. Termal kameralarla fark edilen saldırı girişimi püskürtüldü, bölgede operasyon sürüyor.
Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan polis noktasına terör örgütü PKK'lılara tarafından düzenlenmek istenenen hain saldırı, termal kamerada fark edilince püskürtüldü. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.
Teröristlerin sızma girişimini fark edilmesi üzerine güvenik noktasında görevli polislerle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada sızma girişiminde bulunan teröristlerden yaralanların olduğu öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan 2 polis de hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.