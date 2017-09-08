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Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi

PKK'lı bir grup terörist, Diyarbakır Silvan yolu üstünde polis noktasına saldırı hazırlığındayken püskürtüldü. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi

PKK'lı bir grup terörist, Diyarbakır Silvan yolu üstünde polis noktasına saldırı hazırlığındayken püskürtüldü. Bölgede hava destekli operasyon sürüyor.

08 Eylül 2017 Cuma 02:25
Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi

Termal kamarelardan farkedildi: Diyarbak'da saldırı girişimi
 
PKK'lı teröristler Silvan yolu üzerinde polis kontrol noktasına sızma girişiminde bulundu. Termal kameralarla fark edilen saldırı girişimi püskürtüldü, bölgede operasyon sürüyor.

Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan polis noktasına terör örgütü PKK'lılara tarafından düzenlenmek istenenen hain saldırı, termal kamerada fark edilince püskürtüldü. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Diyarbakır Silvan karayolu üzerinde bulunan polis güvenlik noktasına gece saat 23.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafından saldırı yapılmak istendi. Güvenlik güçleri termal kamerada teröristlerin sızma girişimini fark etti.

Teröristlerin sızma girişimini fark edilmesi üzerine güvenik noktasında görevli polislerle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada sızma girişiminde bulunan teröristlerden yaralanların olduğu öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan 2 polis de hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Bölgede teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilvanTermal KameraSilvan Yolu
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