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Terör korkusu yüzünden ABD elçiliği yarın da kapalı

Suriye'nin el Tanf bölgesinde kurduğu üste DEAŞ üyesi teröristleri eğiten Amerika, Ankara'daki büyükelçilik binasına yine DEAŞ üyesi teröristlerin saldıracağını iddia ediyor.

Terör korkusu yüzünden ABD elçiliği yarın da kapalı

Suriye'nin el Tanf bölgesinde kurduğu üste DEAŞ üyesi teröristleri eğiten Amerika, Ankara'daki büyükelçilik binasına yine DEAŞ üyesi teröristlerin saldıracağını iddia ediyor.

05 Mart 2018 Pazartesi 19:24
Terör korkusu yüzünden ABD elçiliği yarın da kapalı

Terör korkusu yüzünden ABD elçiliği yarın da kapalı


Ankara'da büyükelçilik binasını terör korkusu yüzünden bugün kapalı tutan ABD, yarın da Ankara'daki elçilik binasını kapalı tutacağını açıkladı.


Suriye ve Irak'ta teröristlere yıllardır eğitim veren, silah desteği sağlayan ABD, Ankara büyükelçilik binasını saldırı olacağı gerekçesiyle bugün kapalı tuttu, İşin garip tarafı, ABD elçiliğine saldırmak isteyen örgütün adı. Halen Suriye'nin doğusunda DEAŞ üyesi binlerce teröriste 'Sınır Muhafızlığı' eğitiminin verildiği El Tanf bölgesinde bir de Amerikan üssü bulunuyor.


Bir yandan terör örgütü DEAŞ'e silahlı eğitim ve ağır silah desteği veren Amerika, diğer yandan, Ankara büyük elçiliğine DEAŞ militanlarının saldırıcağını idida ediyor. Güvenlik güçlerinin de kafasını karıştıran olay yüzünden, bu ülkeye ait bbugün kapatılan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yarın da kapalı olacağı duyuruldu.

ABD Ankara'daki Büyükelçiliğini 1 günlüğüne kapatmış, kararın güvenlik endişesiyle alındığı duyurulmuştu. Ankara Valiliği konuya ilişkin, ''Güvenlik önlemleri gözden geçirilmiş ve ilave tedbirler alınmıştır.'' açıklamasında bulunmuştu.

"Güvenliğinize ilişkin aile ve arkadaşlarınızı bilgilendirin", "gelişmeler için yerel medyayı izleyin" ve "dikkat çekmemeye çalışın" uyarıları da ABD vatandaşlarının bilgisine sunulurken, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde vize başvurusu, pasaport yenileme ve noterlik hizmetleri gibi rutin işlemler de yapılmayacak.

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