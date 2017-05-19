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19 Mayıs 2017 Cuma 08:11

Terör örgütü DEAŞ'a şok baskın: 17 kişi gözaltında

İstanbul polisi, terör örgütü DEAŞ'a eleman kazandıran bir yapılanmaya yönelik operasyon düzenledi. Baskınlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü DEAŞ'a şok baskın: 17 kişi gözaltında
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Terör örgütü DEAŞ'a şok baskın: 17 kişi gözaltında

Terör örgütü DEAŞ'in İstanbul yapılanmasına yönelik sabaha karşı operasyon düzenlendi. Hedefte, örgüte eleman kazandıran yapılanma vardı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eleman aktarımını yapan hücrelerine yönelik eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Örgüt saflarında savaşmak için Suriye ve Irak'a gönderilmeye hazırlanan 12 kişi yakalandı.

İstanbul'da 4 ayrı ilçede 6 ayrı adrese yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Hücre evlerde yapılan aramalarda Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerine gitmeye hazırlanan yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı.

Emniyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eleman aktarımını yapan hücrelerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Maltepe, Silivri, Bağcılar ve Güngören'de 6 ayrı hücre evine eş zamanlı baskın düzenlendi.

DEAŞ terör örgütü adına eleman kazandırdığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Hücre evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeler ile Suriye ve Irak bölgesindeki çatışma alanlarına gitmeye hazırlanan yabancı uyruklu 12 kişi yakalandı. 17 kişi emniyete götürülürken, el konulan dijital materyaller de incelemeye alındı.
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