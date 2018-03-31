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Teröristler, Mehmetçik gelince yemeklerini bile bırakıp kaçtı

Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin yemek hazırlığını yarıda bırakarak kaçtığı görüldü.

Teröristler, Mehmetçik gelince yemeklerini bile bırakıp kaçtı

Kuzey Irak'ta terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin yemek hazırlığını yarıda bırakarak kaçtığı görüldü.

31 Mart 2018 Cumartesi 16:04
Teröristler, Mehmetçik gelince yemeklerini bile bırakıp kaçtı

Teröristler, Mehmetçik gelince yemeklerini bile bırakıp kaçtı

Hakurk kampını hallaç pamuğu gibi atan TSK birlikleri, 68 örgüt sığınağını imha etti. Bu arada PKK'lı teröristlerin, yemek hazırlığını bile yarıda bırakarak kaçtığı görüntüler yayınlandı.

Genelkurmay Başkanlığınca paylaşılan videoda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, Hakurk bölgesinde terör yuvalarını temizlemeye devam ediyor.

Bugüne kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda, 8 sığınak daha imha edildi. 10 Mart'tan bugüne kadar bölgede imha edilen sığınak ve barınak sayısı 67'ye ulaştı.

Sığınaklarda muhtelif ağır ve hafif silahlar ile bunlara ait mühimmat, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Paylaşılan videoda, sığınakların bulunduğu bölgede teröristlerin yemek hazırlıklarını yarıda bırakıp kaçtıkları görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Hakurk Kampı
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