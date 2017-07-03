Teröristler yol inşaatındaki işçilere saldırdı, 2 ölü var

ŞIRNAK VALİLİĞİ: TERÖRİSTLERİN KAÇIŞ İSTİKAMETİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Uludere, Ortasu Beyaztepe üs bölgesinde yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. PKK'lı katiller dün de Şırnak-Van karayolu inşaatında çalışan işçilerin kaldığı şantiyeye saldırmış, saldırıda bir işçi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı düzenleyen PKK'lı teröristlerden üçü öldürülmüştü.Şırnak'ın Uludere İlçesi Gülyazi Köyü Keltepe Üs bölgesinin yol yapımında çalışan işçilere PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 işçi yaşamını yitirirken, 5 işçi yaralandı. İşçilere saldıran PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için kapsamlı operasyon başlatıldı.Saldırıda yaralanan 5 işçi Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilere saldıran teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.Şırnak Valiliği, Uludere İlçesi, Gülyazi Köyü Keltepe Üs bölgesinin yol yapımında çalışan işçilere PKK terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Uludere ilçesinde yol yapım çalışmasında görevli işçileri taşıyan araca bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 2 işçimiz hayatını kaybetmiş, 5 işçimiz yaralanmıştır. Olay sonrası muhtemel terörist hedefleri ve kaçış istikametleri topçu ve havan atışları ile ateş altına alınmıştır" denildi.