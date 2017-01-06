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06 Ocak 2017 Cuma 13:38

Teröristlerin hain planı ortaya çıktı

 İzmir’deki hain saldırın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.Bakan Bekir Bozdağ olay hakkında yaptıüı açıklamada büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.

Teröristlerin hain planı ortaya çıktı
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Teröristlerin hain planı ortaya çıktı
    İzmir’deki hain saldırın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.Bakan Bekir Bozdağ olay hakkında yaptığı açıklamada büyük bir katliamın eşiğinden dönüldüğünü söyledi.
   Bakan Bozdağ’ın açıklamalarına göre teröristler iki araçla olay yerine geldiler.Araçlardan birinde patlayıcı diğerinde saldırganlar bulunuyordu. Terör saldırısını yapanların üzerlerinden çıktığı malzemeye bakıldığında 2 teröristin iki araçla geldiklerine bakılırsa büyük bir saldırı planladıklarını belirten Bozdağ şöyle devam etti.”Terör saldırısını yapanların üzerinden çıktığı malzemeye baktığımızda 2 teröristin iki araçla geldiklerine bakılırsa İzmir Adliyesini hedef alan atışlar yapmayı büyük bir faciaya yol açacak bir eylem planladıkları değerlendiriliyor.Bu büyük planı Fethi Sekin cesareti,kahramanlığıyla şehadeti göze alarak önlemiştir.Bunlar diridir zaten ama onların isimlerini yaşatmak da görevimiz.Başbakan da ifade ettiler ,bizde değerlendirmemeizi yaparak isminin nereye ,nasıl verileceğini değerlendirip yapacağız. Birinin çantasında çok ağır silahlar var.Diğeri de aracın patladığı noktaya gidiyor.Onların hesap edemediğigelişmeler olunca patlama daha erken gerçekleşiyor.El bombaları da var,tanksavarlar var ve çok tesirli bir şey.Bir buçuk metrelik duvarı yıkabilecek ağırlıkta ki bundan 7 tane var.Bizim değerlendirmemize göre bir tanesi C blokta silahlarla saldırı yaparken ,diğeri de el bombalarıyla içeriye girmeyi planlamış.”
 
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Anahtar Kelimeler
IzmirHain Saldırı
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