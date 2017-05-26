﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Mayıs 2017 Cuma 20:22

Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış

Kayseri'yi dehşete düşüren testere cinayetinin sanıkları yakalandı. Zanlılardan biri, testereyle 7 parçaya bölünen gencin sevgilisi Gonca B, adlı genç kız çıktı.

Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış


Kayseri’nin Develi İlçesi'nde işsiz 30 yaşındaki  Bülent Öztürk, birlikte yaşadığı sevgilisi 26 yaşındaki Gonca B. ve onun iş arkadaşı 28 yaşındaki Yusuf K. tarafından öldürülüp, cesedi elektrikli testereyle 7 parçaya ayrılarak bir otomobil içinde araziye bırakıldı.
Oğlu Bülent Öztürk'den haber alamayan Ali Öztürk'ün, polise başvurmasıyla ortaya çıkan olay, 21 Mayıs günü  Harman Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde
EVİNDE PLAN YAPMIŞLAR

Gonca B.'nin evinde meydana geldi. İlçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan Gonca B., iddiaya göre  iki yıldır nikahsız yaşadığı Bülent Öztürk'ün kendisine uyuşturucu kullanması için baskı yaptığını ve işkence ettiğini ileri sürerek ondan kurtulmak istedi. Gonca B. işyerinde birlikte çalıştığı Yusuf K.’dan yardım istedi.

Gonca B. ve Yusuf K. iddiaya göre Bülent Öztürk'ü öldürmek için plan yaptı.

Plan gereği Yusuf K.'yı eve alıp saklayan Gonca B. telefon edip sevgilisi Bülent Öztürk'e telefon edip eve çağırdı. Bülent Öztürk kapıdan girdiği anda Gonca B. elindeki demir çubukla başına vurmaya başladı. Bu sırada saklandığı yenden çıkan Yusuf K. da elindeki ekmek bıçağını Bülent Öztürk'e peş peşe sapladı.

Kanlar içinde kalan Bülent Öztürk'ün yere yığılırken, iddiaya göre Gonca B. ve boynuna ip geçirip boğarak öldürdü.

CESEDİ 7 PARÇAYA AYIRDILAR
Yusuf K. ve Gonca B. ardından öldürdükleri Bülent Öztürk'ün cesedini çarşafa sarıp çatıya çıkararak, burada elektrikli testereyle 7 parçaya ayırdı. Her parçayı ayrı poşetlere koyan Gonca B. ve Yusuf K., cesedi taşımak için Kayseri'den araç kiraladı.

Şüpheliler kiralık araca  Bülent Öztürk'ün parçalanmış cesedini koyup  Develi İlçesi yakınlarına götürerek boş bir araziye bıraktı.
Cinayet Bürosu ekipleri titiz çalışma sonunca aydınlattıkları cinayetin failli oldukları gerekçesiyle Gonca B. ve Yusuf K. saklandıkları yerde yakalandı. Şüphelilerin emniyette sorgusu devam ederken, öldürülen Bülent Öztürk'ün 7 parçaya ayrılan cesedi, işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Batman'da patlama, 1 ölü 1 yaralı var Batman'da patlama, 1 ölü 1 yaralı var
Son Dakika Ateşehir; Dumankaya İkon önünde özel harekat operasyon için bekliyor Son Dakika Ateşehir; Dumankaya İkon önünde özel...
Böyle sorumsuzluk görülmedi; Bisiklet yoluna ipli tuzak Böyle sorumsuzluk görülmedi; Bisiklet yoluna ipli...
Metrobüs durağında bomba alarmı: Çantalı şahıs aranıyor Metrobüs durağında bomba alarmı: Çantalı şahıs...
Edirne'de gece yarısı aile katliamı; Cani uyurken öldürdü kaçtı Edirne'de gece yarısı aile katliamı; Cani...
Ağrı'da operasyon; 29 PKK'lı terörist öldürüldü Ağrı'da operasyon; 29 PKK'lı terörist...
Yukarı Çık

Batman'da patlama, 1 ölü 1 yaralı var
Teröristler tarafından yola döşenen bomba, karakola erzak taşıyan bir aracın geçişi sırasında patlatıldı....

Haberi Oku