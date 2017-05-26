Testereli katil; Öldürülen genci, sevgilisi parçalamış

Kayseri’nin Develi İlçesi'nde işsiz 30 yaşındaki, birlikte yaşadığı sevgilisi 26 yaşındakive onun iş arkadaşı 28 yaşındakitarafından öldürülüp, cesedi elektrikli testereyle 7 parçaya ayrılarak bir otomobil içinde araziye bırakıldı.Oğlu Bülent Öztürk'den haber alamayan Ali Öztürk'ün, polise başvurmasıyla ortaya çıkan olay, 21 Mayıs günü Harman Mahallesi Elçibey Caddesi üzerinde.'nin evinde meydana geldi. İlçedeki bir tekstil fabrikasında çalışan Gonca B., iddiaya göre iki yıldır nikahsız yaşadığı Bülent Öztürk'ün kendisine uyuşturucu kullanması için baskı yaptığını ve işkence ettiğini ileri sürerek ondan kurtulmak istedi. Gonca B. işyerinde birlikte çalıştığı Yusuf K.’dan yardım istedi.. veiddiaya göre Bülent Öztürk'ü öldürmek için plan yaptı.Plan gereği Yusuf K.'yı eve alıp saklayan Gonca B. telefon edip sevgilisi Bülent Öztürk'e telefon edip eve çağırdı. Bülent Öztürk kapıdan girdiği anda Gonca B. elindeki demir çubukla başına vurmaya başladı. Bu sırada saklandığı yenden çıkan Yusuf K. da elindeki ekmek bıçağını Bülent Öztürk'e peş peşe sapladı.Kanlar içinde kalan Bülent Öztürk'ün yere yığılırken, iddiaya göre Gonca B. ve boynuna ip geçirip boğarak öldürdü.Yusuf K. ve Gonca B. ardından öldürdükleri Bülent Öztürk'ün cesedini çarşafa sarıp çatıya çıkararak, burada elektrikli testereyle 7 parçaya ayırdı. Her parçayı ayrı poşetlere koyan Gonca B. ve Yusuf K., cesedi taşımak için Kayseri'den araç kiraladı.Şüpheliler kiralık araca Bülent Öztürk'ün parçalanmış cesedini koyup Develi İlçesi yakınlarına götürerek boş bir araziye bıraktı.Cinayet Bürosu ekipleri titiz çalışma sonunca aydınlattıkları cinayetin failli oldukları gerekçesiyle Gonca B. ve Yusuf K. saklandıkları yerde yakalandı. Şüphelilerin emniyette sorgusu devam ederken, öldürülen Bülent Öztürk'ün 7 parçaya ayrılan cesedi, işlemlerin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.