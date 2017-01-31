TIR’a çarpan sürücü hayatını kaybetti
Bolu’da duran TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.Olay sabah 09.00 sularında D-100 Karayolu’nın Karamanlı Mahallesi
mevkiindeki yan yolda meydana geldi.Jeneratör tamiri ve bakımı işi yapan 29 Yaşındaki İlker Erdi Gülen 14 EG 460 plakalı otomobiliyle iş yerine giderken yolda park etmiş bulunan 14 DG 147 TIR’a arkadan çarptı. İlker Erdi Gülen olay yerinde yaşamını kaybetti.Kaza yerinde inceleme yapan trafik ve olay yeri inceleme ekibi fren izine rastlamadı.