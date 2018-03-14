Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu
Ayvalıkta sahnelenen tiyatrolarda sahneye çıkan oyuncu Namık Uğurlu bugün akşam evinde ölü bulundu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu, evinde ölü bulundu.
Polis ve sağlık ekipleri, Uğurlu'nun Barbaros Caddesi 1. Sokak'taki evine giderek çilingir yardımıyla kapı açtı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Namık Uğurlu'nun öldüğünü belirledi.
Uğurlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.