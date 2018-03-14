Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118267
ALTIN
165.198
DOLAR
3.8632
STERLİN
5.4085
EURO
4.7826
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ya...
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya çalışacağız'
'Güzel futbol oynayıp sonuç almaya...
Yunanistan futbolunda kaos bitmiyor
Yunanistan futbolunda kaos bitmiyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına çıkıyor
Beşiktaş Avrupa kupalarında 204. maçına...
Beşiktaş'ın kozu Talisca
Beşiktaş'ın kozu Talisca

Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu

Ayvalıkta sahnelenen tiyatrolarda sahneye çıkan oyuncu Namık Uğurlu bugün akşam evinde ölü bulundu

Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu

Ayvalıkta sahnelenen tiyatrolarda sahneye çıkan oyuncu Namık Uğurlu bugün akşam evinde ölü bulundu

14 Mart 2018 Çarşamba 01:14
Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu

Tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu evinde ölü bulundu


Ayvalıkta sahnelenen tiyatrolarda sahneye çıkan oyuncu Namık Uğurlu bugün akşam evinde ölü bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tiyatro oyuncusu Namık Uğurlu, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta tiyatrolarda sahneye çıkan Namık Uğurlu'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ve sağlık ekipleri, Uğurlu'nun Barbaros Caddesi 1. Sokak'taki evine giderek çilingir yardımıyla kapı açtı. Eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Namık Uğurlu'nun öldüğünü belirledi.

Uğurlu'nun cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu
İzmir'de genç kadın evinde ölü bulundu
Silahlı gaspçı arkadan sinsice yaklaştı, genç kızı yerde sürükledi
Silahlı gaspçı arkadan sinsice yaklaştı, genç kızı yerde sürükledi
Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı
Babasının istismarına uğrayan kızı öğretmeni kurtardı
Yine Metro Turizm, Yine skandal: Bu kez kurban 10 yaşında çocuk
Yine Metro Turizm, Yine skandal: Bu kez kurban 10 yaşında çocuk
Alanya'da vahşi cinayet: Eşini sokak ortasında öldürdü
Alanya'da vahşi cinayet: Eşini sokak ortasında öldürdü
İstanbul'da 2 bin adres didik didik arandı
İstanbul'da 2 bin adres didik didik arandı
Denetimli serbestlikle çıkan hırsızlardan büyük vurgun
Denetimli serbestlikle çıkan hırsızlardan büyük vurgun
Sütyenli bomba; PKK'nın sütyen fantazisi 
Sütyenli bomba; PKK'nın sütyen fantazisi 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim