Torbalı'da iki kardeşin öldürüldüğü silahlı saldırıya 8 tutuklam

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde, 3 ay önce ateş açılan taksideki 4 kişiden 2'sinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili İzmir merkezli Balıkesir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Geçen 26 Mart'ta saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, Şeref Altuntaş'ın kullandığı 35 FH 866 plakalı taksinin önü, İzmir- Aydın karayolu Ödemiş Köprüsü'nde bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inenler, içinde 4 kişinin bulunduğu taksiye ellerindeki silahlarla ateş açtı. Saldırganlar otomobille kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği taksinin şoförü Şeref Altuntaş, yolcu olarak bulunan 5 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Saraç, kardeşi 29 yaşındaki Özcan Saraç yaralandı. Ağabeyleri 45 yaşındaki Nevzat Saraç ise şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç yaralıdanvedoktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Burnundan yaralanan taksi şoförü Altuntaş'ın ise tedavisi yapıldı. Silahlı saldırıda yaşamını yitiren Mehmet Saraç ve Özcan Saraç kardeşlerin, Torbalı Güneş Sanayi Sitesi'ndeki bir gece kulübünün işletmecisi oldukları ve evlerine dönerken olayın meydana geldiği belirtildi.Olayın ardından ilçe genelindeki 650 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, cinayetin Saraç ailesinin husumetli oldukları öne sürülen kişiler tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.Teknik ve fiziki takip sonucunda İzmir'de Torbalı, Bornova, Bayındır ve Tire ilçeleri olmak üzere Balıkesir, Aydın ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat görevlileri, dedektör köpekler ve 172 polisin katıldığı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda drone da kullanıldı. Zanlıların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 av tüfeği ile bu silahlara ait 90 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan H.A. (18), S.K. (45), B.G. (20), R.K. (39), C.K. (19), O.K. (20), Ü.M. (22) ve Z.A. (22) tutuklanırken; E.Y. (36), R.B. (27), M.Ç. (20), K.İ. (21), E.K. (22), M.Y. (28), Z.D. (26), H.K. (46), L.K. (26), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.