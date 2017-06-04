﻿
GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Haziran 2017 Pazar 00:09

Trafik levhası üstüne ölüm tehditli mesaj yazdılar

Sorumsuz piknikçilerin dağlara, yol kenarlarına boca etmeleri vatandaşları çileden çıkarıyor.

Trafik levhası üstüne ölüm tehditli mesaj yazdılar
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Trafik levhası üstüne ölüm tehditli mesaj yazdılar

Muğla'da özel mülk olduğu iddia edilen bir alandan geçen yol üstündeki trafik levhasının altına, 'Çöp dökenler vurulur' şeklindeki tehdit yazısı tepkilere neden oluyor. Sorumsuz vatandaşların, şehirler arası otobüs sürücülerinin ve piknikçilerin çöplerini sürekli boca ettiği yol üstünde oturan vatandaşın isyanı, tehditli mesaj yazmaya kadar uzandı.

Ana yol ve hemen yanındaki tali yolda yer alan "Özel mülktür girilmez" ve "Çöp döken vurulur" ifadeleri bulunan levhayı görenler, gözlerine inanamadı.
Muğla Milas'ın Sırtlan Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol kenarında yer alan tehdit içerikli levhalar görenleri hayrete düşürüyor.

Edinilen bilgiye göre Milas'ın Sırtlan Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yol kenarında yer alan tehdit içerikli levhalar görenlerin tepkisini çekti. Ana yol ve hemen yanındaki tali yolda yer alan "Özel mülktür girilmez" ve "Çöp döken vurulur" ifadeleri bulunan levhayı görenler, gözlerine inanamadı. Kim tarafından konduğu belli olmayan levhanın şikayet edilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri giderek yerinde inceleme yaptı. Ekipler, ana yol kenarında ve yine herkesin kullanımına açık olan tali yolda aynı ifadelerin yer aldığı levhaları sökerek, levhaları diktiği belirlenen kişiye uyarılarda bulundu.
 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da silahlı çatışma İstanbul'da silahlı çatışma
Şenoba şehitlerine hakareti, savcı affetmedi Şenoba şehitlerine hakareti, savcı affetmedi
Kastamonu'da eski muhtarla yeni muhtar kavgası, iki ölü var Kastamonu'da eski muhtarla yeni muhtar kavgası,...
Uludere'de operasyon; 2 terörist öldürüldü Uludere'de operasyon; 2 terörist öldürüldü
Zeytinburnu'nda cinayet; Dolu silahla şaka ölüm getirdi Zeytinburnu'nda cinayet; Dolu silahla şaka ölüm...
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde kavga Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde...
Yukarı Çık

İstanbul'da silahlı çatışma
 İstanbul Güngören'de uzun namlulu silahlarında kullanıldığı yaşanan çatışmada 7 kişi yaralandı

Haberi Oku