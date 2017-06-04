Trafik levhası üstüne ölüm tehditli mesaj yazdılar

Muğla'da özel mülk olduğu iddia edilen bir alandan geçen yol üstündeki trafik levhasının altına, 'Çöp dökenler vurulur' şeklindeki tehdit yazısı tepkilere neden oluyor. Sorumsuz vatandaşların, şehirler arası otobüs sürücülerinin ve piknikçilerin çöplerini sürekli boca ettiği yol üstünde oturan vatandaşın isyanı, tehditli mesaj yazmaya kadar uzandı.Ana yol ve hemen yanındaki tali yolda yer alan "Özel mülktür girilmez" ve "Çöp döken vurulur" ifadeleri bulunan levhayı görenler, gözlerine inanamadı.Muğla Milas'ın Sırtlan Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol kenarında yer alan tehdit içerikli levhalar görenleri hayrete düşürüyor.Edinilen bilgiye göre Milas'ın Sırtlan Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan ana yol kenarında yer alan tehdit içerikli levhalar görenlerin tepkisini çekti. Ana yol ve hemen yanındaki tali yolda yer alan "Özel mülktür girilmez" ve "Çöp döken vurulur" ifadeleri bulunan levhayı görenler, gözlerine inanamadı. Kim tarafından konduğu belli olmayan levhanın şikayet edilmesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri giderek yerinde inceleme yaptı. Ekipler, ana yol kenarında ve yine herkesin kullanımına açık olan tali yolda aynı ifadelerin yer aldığı levhaları sökerek, levhaları diktiği belirlenen kişiye uyarılarda bulundu.