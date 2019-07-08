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Trende tacizci sapığı vatandaşlar döve döve polise teslim etti

Yolcu olarak bindiği trende yalnız seyahat eden kadının yanına oturan F.G. adlı zanlının tacizine kurbanı korkudan ses çıkaramayınca devreye vatandaşlar girdi.

Trende tacizci sapığı vatandaşlar döve döve polise teslim etti

Yolcu olarak bindiği trende yalnız seyahat eden kadının yanına oturan F.G. adlı zanlının tacizine kurbanı korkudan ses çıkaramayınca devreye vatandaşlar girdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:06
Trende tacizci sapığı vatandaşlar döve döve polise teslim etti

Trende tacizci sapığı vatandaşlar döve döve polise teslim etti


 

Trende yanına oturduğu genç kadını taciz eden sapığı vatandaşlar linç etmeye kalktı. Mersin-Adana treninde yanında oturan kadını taciz eden şahıs, yolcular tarafından darp edilip polise teslim edildi.

Mersin-Adana treninde F.G. yanında oturan kadını taciz etti. Olayın şokuyla korkup tepki gösteremeyen kadının imdadına durumu fark eden yolcular yetişti. Öfkeli yolcular tarafından darbedilen F.G., makinistin treni ilk istasyonda durdurmasıyla polise teslim edildi


İğrenç olay, Mersin-Adana arasındaki tren seferinde meydana geldi. 

Edinilen bilgilere göre, yanında oturan kadına fiziksel tacizde bulunan F.G. (22),A.K.'nin (21) olayın ilk yaşandığı anda yanlışlıkla olduğunu düşünmesinden yararlanıp tacizine devam etti. Kısa süreli şok yaşayan kadın, ilk anda korkup olaya tepki gösteremedi.


Kadın, diğer yolcuların durumu fark etmesiyle tacizcinin elinden kurtarıldı. Öfkeli kalabalık F.G.’yi trende linç etmeye kalkıştı. Durumu fark eden makinist, olayı polise haber vererek treni ilk istasyonda durdurdu. Trenin Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Şehitlik İstasyonu’nda durdurulması ile polise teslim edilen F.G., iftiraya uğradığını, kimseyi taciz etmediğini öne sürdü. Tacize uğrayan kadın, tacizciden şikâyetçi oldu. Adana Adliyesine sevk edilen F.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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