TRT Genem Müdürlük binasında bomba paniği: Arama sabaha kadar sürdü

Ankara'da bulunanGenel Müdürlü binasına yönelik bomba ihbarı polisi harekete geçirdi. Aramalar sabah erken saatlere kadar sürdü.otoparkına bomba bırakıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanlarının genel müdürlükteki incelemeleri sürüyor.Olay, akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Oran semtinde bulunan TRT Genel Müdürlüğünün otoparkında bomba konulduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine TRT Genel Merkezine bomba imha uzmanları, dedektör köpeklerle otoparktaki tüm araçlarda arama yaptı.Uzman ekipler, dedektör köpeklerin yardımıyla genel müdürlükteki odalarda ve otoparkta arama çalışmalarını sürdürüyor.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.