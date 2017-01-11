GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ocak 2017 Çarşamba 04:00

TRT Genem Müdürlük binasında bomba paniği: Arama sabaha kadar sürdü

TRT'nin Çankaya'daki genel müdürlüğü binasına yapılan bomba ihbarı güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Binadaki incelemeler sürüyor...

TRT Genem Müdürlük binasında bomba paniği: Arama sabaha kadar sürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
TRT Genem Müdürlük binasında bomba paniği: Arama sabaha kadar sürdü

Son Dakika Haberleri, Ankara'da bulunan TRT Genel Müdürlü binasına yönelik bomba ihbarı polisi harekete geçirdi. Aramalar sabah erken saatlere kadar sürdü.


TRT Genel Müdürlüğü otoparkına bomba bırakıldığı ihbarı, polis ekiplerini harekete geçirdi. Bomba imha uzmanlarının genel müdürlükteki incelemeleri sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Oran semtinde bulunan TRT Genel Müdürlüğünün otoparkında bomba konulduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine TRT Genel Merkezine bomba imha uzmanları, dedektör köpeklerle otoparktaki tüm araçlarda arama yaptı.

Uzman ekipler, dedektör köpeklerin yardımıyla genel müdürlükteki odalarda ve otoparkta arama çalışmalarını sürdürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Son Dakika HaberleriTRT
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin kökenli Amerikalı, ne haltlar karıştırmış? Çin kökenli Amerikalı, ne haltlar karıştırmış?
Gaziantep'te polise ikinci saldırı; Teröristler yakalandı Gaziantep'te polise ikinci saldırı; Teröristler...
İzmir'de okullara kar tatili İzmir'de okullara kar tatili
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma çıktı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma...
Camide tente çöktü 2 kişi hayatını kaybetti Camide tente çöktü 2 kişi hayatını kaybetti
İstiklal Marşı töreninde zorbalık: Liseli öğrenciler, öğretmene saldırdı İstiklal Marşı töreninde zorbalık: Liseli öğrenciler,...
Yukarı Çık

Çin kökenli Amerikalı, ne haltlar karıştırmış?
Mardin'in Nusaybin ilçesinde üzerinde çelik yelek. profesyonel kameralar, yaka kameraları ve çok sayıda...

Haberi Oku