TSK "2156 IŞİD'li etkisiz hale getirildi"

TSK’dan gelen açıklamada 2156 IŞİD’li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.. TSK’dan yapılan açıklama şöyle: “Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar 1864’ü ölü olmak üzere toplam 2156 DEAŞ mensubu, 306’sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. Türk Hava Kuvvetleri tarafından, toplam 1332 hedef imha edilmiştir. Ayrıca harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın imha edilmiştir” TSK Fırat Kalkanı harekatı ile ilgili bir açıklama yaptı. TSK’dan yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı harekatının başladığı günden bugüne kadar bin 854’ü sağ olmak üzere 2 bin 156 IŞİD mensubu ele geçirildi.