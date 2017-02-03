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03 Şubat 2017 Cuma 08:52

TSK, 47 terörist etkisiz hale geitrildi

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda  47 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK, 47 terörist etkisiz hale geitrildi
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TSK, 47 terörist etkisiz hale geitrildi
 
Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda  47 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 164 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, muhalif unsurlardan oluşan Özel Kuvvet Grupları ilerleyişini sürdürdü. Terör örgütü DEAŞ'a ait 135 hedef karadan ateş destek vasıtalarıyla, 68 hedef ise Türk ve koalisyon ülkelerin uçaklarıyla vurularak imha edildi.
 Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi.
"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 135 DEAŞ hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak mensuplarınca kullanılan savunma mevzileri ve komuta kontrol tesisleri baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından; Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 64 DEAŞ hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 45 bina, 5 karargah, 3 bombalı araç, 2 silahlı araç, 2 top, 1 havan, 1 cephanelik imha edilmiştir. Koalisyon güçlerince, Bab ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen DEAŞ hedeflerine yönelik icra edilen 8 hava harekatı sonucunda 2 savunma mevzii, 1 komuta kontrol merkezi ve 1 drone imha edilmiştir. İcra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 47 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 41 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3 bin 632 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."
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TSKFırat Kalkanı Harekatı
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