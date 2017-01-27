TSK’dan yapılan açıklamada Kuzey Irak’ta düzenlenen hava operasyonunda 57 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.. TSK‘dan yapılan açıklamada 13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak’taki Metina bölgesindeki PKK’ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 57 teröristin öldürüldüğü açıklandı..
TSK "57 terörist öldürüldü"
TSK’dan yapılan açıklamada Kuzey Irak’ta düzenlenen hava operasyonunda 57 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.
TSK’dan yapılan açıklamada Kuzey Irak’ta düzenlenen hava operasyonunda 57 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.. TSK‘dan yapılan açıklamada 13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak’taki Metina bölgesindeki PKK’ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 57 teröristin öldürüldüğü açıklandı..