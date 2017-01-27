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27 Ocak 2017 Cuma 14:21

TSK "57 terörist öldürüldü"

 TSK’dan yapılan açıklamada Kuzey Irak’ta düzenlenen hava operasyonunda 57 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.

TSK '57 terörist öldürüldü'
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TSK "57 terörist öldürüldü"
   TSK’dan yapılan açıklamada Kuzey Irak’ta düzenlenen hava operasyonunda 57 terör örgütü üyesinin öldürüldüğü duyuruldu.. TSK‘dan yapılan açıklamada 13-14 Ocak 2017 tarihinde Kuzey Irak’taki Metina bölgesindeki PKK’ya ait hedeflere düzenlenen hava harekatında 57 teröristin öldürüldüğü açıklandı..
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