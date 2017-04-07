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07 Nisan 2017 Cuma 08:35

TSK, Kandil'i havadan vurdu: 5 hedef imha edildi

TSK, Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütlerine ait 5 hedefin imha edildiğini bildirdi

TSK, Kandil'i havadan vurdu: 5 hedef imha edildi
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TSK, Kandil'i havadan vurdu: 5 hedef imha edildi


Suriye'de, rejime bağlı hava alanları ABD füzeleri tarafından vurulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütlerine ait 5 hedefin imha edildiğini bildirdi
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TSK'dan yapılan açıklamada, 06 Nisan 2017 tarihinde 16:10-16:30 saatleri arasında, alınan anlık bir istihbaratların değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil'e hava harekatı düzenlendiği; bölücü terör örgütlerine ait olduğu tespit edilen 3 barınma yeri ve 2 sığınağın ateş altına alınarak imha edildiği belirtildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının, emniyetle üslerine döndükleri öğrenildi.
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