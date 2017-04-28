Tunceli'de operasyon; 7 terörist öldürüldü

"SÖZDE EYALET KOMUTANI 3 KASIMDA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ"

"CESETLER, KİMLİK TESPİTİ İÇİN MALATYA'YA GÖNDERİLECEK"

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR

2'Sİ YARALI 8 TERÖRİST TESLİM OLDU

Tunceli'de devam eden operasyonlarda dün 7 terörist daha öldürüldü. Bu arada yaralanan 2 teröristle birlikte 8 PKK'lının teslim olduğu açıklandı. Çatışmalar sırasında teröristlerin kullandığı Amerikan malı M-16 piyade tüfeklerinin bulunması dikkat çekti. Güvenlik yetkilileri son dönemde yapılan operasyonlarda bu silahın daha fazla yakalandığını belirterek, PKK'nın Suriye üzerinden ABD silahlarına ulaştığını ifade ediyor.3 Kasım 2016 günü Pülümür İlçesi Kızılmescit bölgesine düzenlenen hava harakatında aralarında örgütün sözde Erzurum eyalet sorumlusu olan 'Ferhat' kod adlı İsa Teres'in de aralarında bulunduğu 14 PKK'lının öldürülmesinden sonra bugün sabah saatlerinde aynı bölgede ölü ele geçirilen PKK'lılar arasında Teres'in yardımcısı olan kadın teröristin de bulunduğu öğrenildi.Akşam saatlerinde Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile birlikte 26 Nisan 2017 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik müşterek olarak yapılan operasyonda, İlimize bağlı Pülümür İlçesi Kızılmescit Bölgesi'nde 8-10 kişilik terörist grubu tespit edilmiştir. Tespit edilen grup önce uçaklarla bombalanarak etkisiz hale getirilmeye çalışılmıştır. Daha sonra bölgeye jandarma özel harekat birlikleri sevk edilmiş ve teröristlerin kaçış güzergahları Atak helikopterlerle ateş altına alınmıştır. 27 Nisan 2017 günü başlayan arama tarama faaliyetlerinde 5 teröristin hava harekatıyla öldürüldüğü anlaşılmış, hava harekatı düzenlenen bölgeden kaçmak isteyen 2 terörist ile sıcak temas sağlanmış ve çıkan çatışmada 2 teröristte öldürülmüştür. Bahse konu bölgede toplam 7 terörist etkisiz hale getirilmiş olup, etkisiz hale getirilen teröristlerin cesetleri ön incelemenin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Bahse konu terörist cesetleri yapılacak ön inceleme işlemine müteakip Malatya Adli Tıp Kurumuna sevk edilecektir" denildi.Valilik açıklamasında, bölgede yapılan aramalar tarama faaliyetlerinde 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet savunma el bombası, 86 adet kalaşnikof fişeği, 7 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet sırt çantası, 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet araç tipi telsiz, 2 adet el telsizi, 8 adet pil bloğu, 10 adet elektrikli fünye, 20 adet şarjör kütüklüğü ve çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirildi.Valilik açıklamasında, 2'si yaralı olmak üzere 8 teröristin teslim olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Ayrıca Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik 27 Nisan 2017 tarihinde başlatılan operasyon neticesinde çıkan çatışmada 1 terörist öldürülmüş 1 kahraman askerimiz yaralanmış, yaralı askerimiz Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek ameliyata alınmıştır. Askerimizin sağlık durumu iyi olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede devam eden çatışmalarda askerimizin yaralanmasına sebep olan diğer 1 terörist de öldürülmüştür. Ayrıca 2’si yaralı olmak üzere 8 terörist ise teslim olmuştur. Sonuç olarak ilimizde yapılan operasyonlarda toplam; 9 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. 2’si yaralı olmak üzere 8 terörist ise güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmekte olup, operasyon sonuçlarına ilişkin ayrıntılı açıklama daha sonra yapılacaktır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir."