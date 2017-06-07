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07 Haziran 2017 Çarşamba 21:22

Tunceli'de patlama 2 asker yaralı

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde arazi tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 uzman çavuş yaralandı.

Tunceli'de patlama 2 asker yaralı
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Tunceli'de patlama 2 asker yaralı
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde arazi tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerin, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 2 uzman çavuş yaralandı. Patlamanın hemen ardından güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmanın sürdüğü belirtildi.
   Tunceli'nin Pülümür İlçesi yakınlarında bulunun Meydan Dağı bölgesinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, 2 uçman çavuş yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan askerlerin sağlık duruklarının iyi olduğu belirtildi.  
   Olayın ardından, bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede operasyon başlatıldı. Sağlamtaş, Ardıçlı köyleri arasındaki dağlık bölgede, teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kobra helikopterler, teröristlerin bulunduğu bölgei ateş altına alırken, yer yer çatışmaların devam ettiği bildirildi.
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TUNCELİAskerYaralı
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