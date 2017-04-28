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28 Nisan 2017 Cuma 21:17

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim olma anı

Terörle mücadelenin yoğunlaştığı Tunceli'de son 3 gün içinde 20 terörist öldürülürken, teslim olan PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim olma anı
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Tunceli'de PKK'lı teröristlerin teslim olma anı

PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların yoğunlaştığı Tunceli'de 3 günde 20 terörist öldürümldü. Teslim olan teröristlerin ise sorguları sürüyor.

Tunceli'nin farklı bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar devam ederken, Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasında yeralan Aliboğazı Vadisi içerisinde 2 gündür süren çatışmalarda 1 terörist öldürülürken, 4 PKK'lı da kendiliğinden teslim oldu. Bu 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olma anları ise kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Aliboğazı Vadisi içindeki PKK sığınak ve kamplarının bulunduğu bölgeye önceki gün 51'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli timlerin yaptığı sızmanın ardından, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma özel harekat timlerinin de katıldığı operasyon kapsamında başlayan çatışmalar sürüyor. Bugün aynı bölgedeki teröristlere 50 metre kadar yaklaşan güvenlik güçleri ile "Teslim ol" çağrılarına karşılık silahla ateş açılması üzerine çıkan çatışmada 1 terörist öldürüldü

Aynı şekilde güvenlik güçleriyle çatışan ve sığınak içerisinde oldukları kameralara da yansıyan 4 terörist güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu. Teröristlerin teslim olma anları da saniye saniye kaydedildi.
Bu bölgede devam eden operasyonlarda dün 2, bugün de 1 olmak üzere toplam 3 terörist öldürülürken, dün 8, bugün de 4 olmak üzere toplam 12 terörist bu bölgede güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim oldu.
Tunceli Valiliği'nden çatışmaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Aliboğazı Bölgesi'nde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, 28 Nisan 2017 tarihinde güvenlik güçlerimizce teröristlere ait yeni bir sığınak tespit edilmiş ve bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmıştır. Çıkan çatışmada 1 erkek terörist öldürülmüş, 4 erkek terörist ise teslim olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmekte olup, gelişmelerden bilahare kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi.

3 GÜNDE, 20 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmede, Tunceli'nin Hozat ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Aliboğazı Vadisi'nde bugün, 5'i kadın, 10 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Bölgede 3 gündür sürdürülen operasyonlarda ise toplam 20 teröristen etkisiz hale getirildiği ifade edildi.



 
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