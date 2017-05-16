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16 Mayıs 2017 Salı 16:15

Tunceli merkezli 4 ilde MLKP ve TİKKO operasyonu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ilde, yasadışı MLKP ve TİKKO örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 19 kişi gözaltına alındı.

Tunceli merkezli 4 ilde MLKP ve TİKKO operasyonu
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Tunceli merkezli 4 ilde MLKP ve TİKKO operasyonu


Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 ilde, yasadışı MLKP ve TİKKO örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 19 kişi gözaltına alındı.
Bölücü terör örgütleri MLKP ve TİKKO'ya yönelik Tunceli, Elazığ, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğünce Tunceli, Elazığ, İzmir ve İstanbul illeri ile müşterek olarak planlanan operasyon kapsamında bölücü terör örgütü, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye/milis ve işbirlikçilerine yönelik icra edilen operasyon kapsamında; aralarında Akpazar Belde Belediyesi sözde Eşbaşkanı Fadime Çetinkaya'nın da bulunduğu 19 şahıs gözaltına alınmış, soruşturmaları devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
 
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