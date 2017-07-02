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02 Temmuz 2017 Pazar 23:32

Turistin kolundan çekiştiren esnaf ticaretten men edildi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı denetimlerde turisti rahatsız eden işletmecilere ceza verildi

Turistin kolundan çekiştiren esnaf ticaretten men edildi
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Turistin kolundan çekiştiren esnaf ticaretten men edildi

Turistleri zorla iş yerine sokmaya çalışan esnaf ve satıcılara yönelik Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerinin yürüttüğü çalışmada bir esnafın uygunsuz davranışı cezasız kalmadı.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı denetimlerde turisti rahatsız eden işletmecilere ceza verildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri kolundan çekip rahatsız ettikleri iddiasıyla 5 işletmeciye 7 gün ticaretten men cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaptığı denetimlerde yoldan geçen turistleri rahatsız ettikleri ve çığırtkanlık iddiasıyla 5 işyeri tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI KESİN TALİMAT VERDİ

Tespit üzerine Bankalar Caddesi ve Hükümet Caddesi'nde faaliyet gösteren 5 bar ve restoran, Alanya Kaymakamlığı'nın onayı ile bugün mühürlenerek kapatıldı. mühürlenen ve ticaretten 7 gün boyunca men edilen işletmelerin, aynı suçu tekrarlamaları halinde cezanın katlanarak artacağı, devamında ise ticaretten tamamen men edilecekleri öğrenildi.

Tatil amacıyla Alanya'yı tercih eden turistlerin rahatsız edilmemeleri konusunda Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kesin talimatının olduğunu söyleyen Zabıta Müdürü Hasan Akın, "Denetimlerimiz turizm sezonu boyunca devam edecek. Turisti rahatsız ettikleri belirlenen işyerleri benzer cezalara çarptırılacak. Huzurlu bir turizm sezonu geçirmek için tüm işletmelerin kurallara uyması kendi menfaatlerine olacaktır" dedi.
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