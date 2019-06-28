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Turistleri dolandıran taksicilere baskın, 19 gözaltı var..

Turistleri dolandıran, cinsel tacizde bulunan, fazla para alan, sahte para üstü veren yüzsüz taksi şoförlerine yönelik operasyonda 19 gözaltı var. 

Turistleri dolandıran taksicilere baskın, 19 gözaltı var..

Turistleri dolandıran, cinsel tacizde bulunan, fazla para alan, sahte para üstü veren yüzsüz taksi şoförlerine yönelik operasyonda 19 gözaltı var. 

28 Haziran 2019 Cuma 14:09
Turistleri dolandıran taksicilere baskın, 19 gözaltı var..

Turistleri dolandıran taksicilere baskın, 19 gözaltı var..


Türkiye'ye gelen turistlerin ilk karşılaştığı kişiler olan Taksi sürücülerinin neden olduğu kötü imaj, İstanbul'un son 25 yılına damgasını vurdu. İstanbul polisi bugün sabah erken saatlerinde, sahtekar taksicilere yönelik başlattığı operasyonda isimleri tesbit edilen 63 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu arada mağdurlar arasında Beşiktaşlı milli futbolcu Enzo Roco da bulunuyor. Taksicilere yöneltilen suçlamalar ise tam bir rezalet. Taciz, sahte para üstü vermek, dolandırmak ve fazla para almak... Üstelik bu taksicilerin çoğunun suç dosyası oldukça kabarık..

SON DURAK OPERASYONU 

İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerini adeta işgal altında tutan ve çete halinde hareket eden yüzsüz taksiciler için İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü bugün düğmeye bastı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince turistleri dolandırdıkları tespit edilen 63 taksiciye yönelik “Son Durak” operasyonu başlattı. 

Teknik ve fiziki takip yapan ekipler turist gibi bindikleri araçlarda sürücüleri suçüstü yakaladı. 

Yapılan operasyonlarda 19 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.

MİLLİ FUTBOLCU DA DOLANDIRILMIŞ

Gözaltına alınan taksicilerin Beşiktaşlı Şili’li milli futbolcu Enzo Roco’yuda dolandırdıkları ortaya çıktı. Taksi şoförünün milli futbolcuyu Beşiktaş’tan Sultanahmet’e götürdüğü ve buna karşılık bin lira para aldığı öğrenildi.

ORGANİZE HAREKET EDİYORLAR

Bu şoförlerin Beyoğlu ve Sultanahmet de organize bir şekilde hareket ettikleri ve haberleştikleri de belirlendi. Örgütlü bir şekilde hareket eden bu taksicilerin başka suçlardan sabıka kayıtları olduğu da ortaya çıktı. 

Konuyla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. 

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Son Güncelleme: 28.06.2019 14:16
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