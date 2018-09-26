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Turistleri taşıyan safari cipi otobüs durağına daldı

Trafik kurallarına uymayan safari cipi sürücüsü, taşıdığı turistlere şehir içinde adeta safari havası yaşattı. Yol kenarında otobüs durağına çarpan safari aracındadi 10 kişi yaralandı

Turistleri taşıyan safari cipi otobüs durağına daldı

Trafik kurallarına uymayan safari cipi sürücüsü, taşıdığı turistlere şehir içinde adeta safari havası yaşattı. Yol kenarında otobüs durağına çarpan safari aracındadi 10 kişi yaralandı

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:17
Turistleri taşıyan safari cipi otobüs durağına daldı

Turistleri taşıyan safari cipi otobüs durağına daldı


Trafik kurallarına uymayan safari cipi sürücüsü, taşıdığı turistlere şehir içinde adeta safari havası yaşattı. Yol kenarında otobüs durağına çarpan safari aracındadi 10 kişi yaralandı


Fethiye ilçe merkezinden doğada safari turuna katılmak için araca binen turistler hayatlarının şokunu yaşadı. Şehir içinde trafik kurallarını hiçe sayan safari cipi sürücüsü Salih Kıran, aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince turistler ölümden döndü. Muğla'nın Fethiye ilçesinde, safari turu yapan turistlerin bulunduğu cip kontrolden çıkıp, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı, 7'si yabancı uyruklu 10 kişi yaralandı.
 
Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir tur şirketinin düzenlediği safaru turuna katılan 2'si Makedonya, 5'i Filistin, 1'si de Türk toplam 9 turist, Salih Kıran'ın kullandığı 48 FK 747 plakalı cip ile bugün saat 08.15'te safari turuna çıktı. Ovacık Mevkisi'ndeki Atatürk Caddesi'ne geldiklerinde, cip şoförü Kıran, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan cip, yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. O anda durakta kimsenin bulunmadığı öğrenildi.


Kazada, cip şoförü Salih Kıran ile Filistinli turistler Hamza Dadaş, Salih Dadaş, Hilmi Dabasu, Ala Dabasu, Mohammad Saleh Dabasu, Wael Babasu, Makedon turistler Gordava Sadıkoviç, Ergın Sadıkoviç ile Türk vatandaşı olan Fikret Sidekli, Elif Sidekli yaraladı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde 112 Acil servis ekibi tarafından yapıldı. Daha sonra ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi ile içedeki 2 özel hastaneye kaldırılan yaralalılar tedaviye alındı.

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