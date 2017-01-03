Turizmciler Reina'ya yürüdüler

Turizmciler saldırıya uğrayan Reina’ya yürüdüler

Turizmciler yılbaşı gecesi hain saldırıya uğrayan ve 39 kişinini hayatını kaybettiği Reina işletmesine yürüdüler.Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında toplanan grup,Reina’nin önüne yürüdü.Gruba Beşiktaş Belediye Başkanı,Beyoğlu Belediye Başkanı,Şişli Belediye Başkanıve TURYİD Başkanıile birçok eğlence mekanı sahibi ve çalışanları da katıldı.Grupta saldırıya uğrayan mekanın sahibi Mehmet Koçarslan’da yer aldı.TURYİD Başkanı Kaya Demirel kısa bir açıklama yaparakdedi.Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan da “Şişli Belediye Başkanı İnönü’dededi.Reina işletme sahibi Mehmet Koçarslan isediye konuştu.