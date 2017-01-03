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03 Ocak 2017 Salı 12:41

Turizmciler Reina'ya yürüdüler

Turizmciler yılbaşı gecesi hain saldırıya uğrayan ve 39 kişinini hayatını kaybettiği Reina işletmesine yürüdüler.

Turizmciler Reina'ya yürüdüler
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Turizmciler saldırıya uğrayan Reina’ya yürüdüler
   Turizmciler yılbaşı gecesi hain saldırıya uğrayan ve 39 kişinini hayatını kaybettiği Reina işletmesine yürüdüler.Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkında toplanan grup,Reina’nin önüne yürüdü.Gruba Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar,Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,Şişli Belediye Başkanı Hayri inönü ve TURYİD Başkanı Kaya Demirer ile birçok eğlence mekanı sahibi ve çalışanları  da katıldı.Grupta saldırıya uğrayan mekanın sahibi Mehmet Koçarslan’da yer aldı.
   TURYİD Başkanı Kaya Demirel kısa bir açıklama yaparak “Korkmuyoruz,korku tutsaklıktır.Biz ümit vermeye geldik.Biz ezelden beri hür yaşadık,hür yaşayacağız.Reina gerekli izinleri aldığı zaman yetkililerin takdiri ile açılma tarihine karar verdiği zaman bizler önce burada olacağız.Bizler en güzel kılıklarımızla ,eşimizle,dostumuzla Reina’ya rezervasyon yaptıracağız.” dedi.
 


  Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan da “ "İşte bütün bu terör saldırılarının ardında toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, tek vatan ülküsü içerisinde, tek bayrağın gölgesi altında hep birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini, bu toplum her defasında bir araya gelerek, kenetlenerek ifade ediyor. Bugün bu anlamlı yürüyüş, bu anlamlı lanetleme, bu anlamlı terörü protestonun arkasındaki gerçek de bu." 
   Şişli Belediye Başkanı İnönü’de "Buranın açılışında hep birlikte bulunup, bu açıları unutmaya çalışacağız. Unutulmuyor açılar tabi, ateş düştüğü yeri yakıyor. Hayat devam ediyor ne yazık ki" dedi.
   Reina işletme sahibi Mehmet Koçarslan ise "Ortağım da tesadüf eseri geriye düşerek hayatı kurtuluyor. Bizler de olabilirdik. En değerli varlıklarımız, evlatlarımız. Biz hepimiz buradayız. Burada olacağız, birlikte direneceğiz" diye konuştu.
 
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