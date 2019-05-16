Türk büyüklerine baltalı saldırı | magandanın zoruna bak

Müslüman'ın heykeli olmaz diye Osman Bey'e saldırdı



Türk tarihine şanla adını yazdıran devlet adamlarının büstlerinin bulunduğu Şişli Maçka Parkı'nda çirkin saldırı. 'Müslüman'ın heykeli olmaz' diyerek magandalığın adeta dibini bulan baltalı saldırgan etrafındakilere de din dersi vermeye kalktı. Selçuk Bey ve Osman Bey'e işinin olduğunu, diğerleri hakkında bilgisi olmadığını söyleyen baltalı saldırgan gözaltına alınırken, olayı gören vatandaşlar tepkisini gizleyemedi...



TÜRKLÜĞÜNDEN UTAN DANGALAK

Türk devletleri liderlerinin büstlerine baltalı saldırıda bulunan kişi polis tarafından gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'in Ortadoğu ülkelerinde yaptığı gibi elinde baltayla Maçka Parkı'nda Türk devlet büyüklerine saldıran magandanın kimliği açıklanmadı.

17 Türk devleti liderlerinin büstlerinin bulunduğu Maçka parkına gelen bir kişi çantasından çıkardığı baltayla heykellere vurmaya başladı. İki büstün yüz kısımlarına baltayla büyük zarar veren kişi olayı gören vatandaşların tepki göstermesiyle elindeki baltayı bıraktı.

Polis gelene kadar vatandaşlar saldırganı bırakmadı. Bu sırada vatandaşların sözleri üzerine saldırgan, "Benim derdim ikisiyleydi. Müslüman'a heykel dikilmez. Artık bu gafletten uyanın" dedi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis saldırganı gözaltına aldı. Kelepçe takılan saldırgan olayda kullandığı baltayla birlikte Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü.

Saldırı sonucu Büyük Selçuklu Devletine adını veren Selçuk Bey ve Osmanlı Devleti kurucusu Osman Bey'in büstlerinde hasar meydana geldi.

