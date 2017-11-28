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Türk dönerci, Alman Başkanı'ın hayatını kurtardı

Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın boğazını kesmek isteyen saldırganı durdurup hayatını kurtaran Ahmet Demir (27), ülkede kahraman ilan edildi

Türk dönerci, Alman Başkanı'ın hayatını kurtardı

Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın boğazını kesmek isteyen saldırganı durdurup hayatını kurtaran Ahmet Demir (27), ülkede kahraman ilan edildi

28 Kasım 2017 Salı 21:16
Türk dönerci, Alman Başkanı'ın hayatını kurtardı

Türk dönerci, Alman Başkanı'ın hayatını kurtardı

Irkçı saldırıların hedefinde yer alan Türk dönerciler, Almanya'da sık sık kahramanlıklarıyla gündeme geliyor. Son olayda ise boğazı kesilmek istenen Altena Belediye Başkanı'nı Türk dönerci Abdullah Demir kurtardı..
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Altena Belediye Başkanı Andreas Hollstein'ın boğazını kesmek isteyen saldırganı durdurup hayatını kurtaran Ahmet Demir (27), ülkede kahraman ilan edildi

Dün akşam dönerci dükkanında saldırıya uğrayıp boynundan yara alan Hollstein, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.

İşlettikleri restoranda babası Abdullah Demir (59) ile saldırganı durduran ve belediye başkanının hayatını kurtaran Ahmet Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.00 sıralarında annesi ve babasıyla restoranda çalışırken Belediye Başkanı Hollstein'ın içeri girdiğini söyledi.

Belediye başkanının eve götürmek için paket olarak iki döner istediğini belirten Demir, daha önceden tanıştığı Hollstein ile sohbete başladıklarını bildirdi.

Demir, şöyle devam etti:

"10-15 dakika sonra içeri o şahıs girdi. Normal şekilde geldi, sarhoş filan değildi, bir döner istedi. Ben hem çalışıyordum hem belediye başkanıyla sohbete devam ettim. Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini ancak başka bir tarihe ertelendiğini söyledi. Saldırgan bunu duyunca tuhafça bakıp kendisine belediye başkanı olup olmadığını sordu. Belediye başkanı ise 'evet' dedi. Benim arkam dönüktü, önümü döndüğüm an bıçağı çıkardı."

"BOĞAZINI KESMEK İSTEDİ"

Saldırı anını anlatırken bile hala olayın etkisinden kurtulamadığını aktaran Demir, zanlının çıkardığı bıçağın en az 30 santimetre olduğunu dile getirdi.

Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Hemen sol eliyle boğazını doladı ve sağ elindeki bıçakla boğazını kesmek istedi. Belediye başkanı o an kendini korumaya çalıştı ancak bıçak boğazını 10-15 santimetre kadar kesti. Bende o an sakin olun diye bağırdım ama adam dinlemedi ve kesmeye çalıştı. O an hemen daldım, elini tuttum bıçağı uzak tutsun diye. Sesleri duyan babam annemle hemen içeri girdi. Babam da geldi ve mecbur keskin yerinden tutarak saldırganın elinden bıçağı almaya çalıştı. Babamın eli kesildi. Adam çok kuvvetliydi ilk anda bıçağı almayı başaramadık. Babam adamın parmağını geriye doğru kıvırınca saldırgan bıçağı bıraktı. Bıçak yere düşünce ben adamın boğazına sarıldım, bu arada üçümüz hala boğuşmaya devam ediyorduk."

Demir, o an annesine seslenerek 10 metre yanlarındaki polis karakoluna giderek yardım çağırmasını isteğini belirterek,, "Annemin Almancası çok iyi olmadığı için karakola koşup 'bıçakla kesiyor' diyebilmiş. Bir kadın polis koşarak geldi, gördü ki durum vahim, hemen silahını çıkarıp saldırgana doğrulttu. Ardından birkaç polis daha geldi, sonra hepimiz birlikte tutup adamı etkisiz hale getirdik." diye konuştu.

MERKEL'DEN KINAMA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkedeki diğer politikacılarla birlikte saldırıya uğrayan Altena Belediye Başkanı Hollstein'a geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, saldırıyı kınadı.

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