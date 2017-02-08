GÜVENLİK:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:02

Türk Ordusu EL BAB'a girdi

Sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında uzun süredir El Bab çevresinde bulunan bordo bereliler bu sabah saatlerinde EL BAB'a girdi. Kritik tepeler de tamamen kontrol altına alındı.

Türk Ordusu EL BAB'a girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Türk Ordusu EL BAB'a girdi
Sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında uzun süredir EL BAB çevresinde bulunan bordo bereliler bu sabah saatlerinde El Bab'a girdi. Kritik tepeler de tamamen kontrol altına alındı.
Aralık ayı ortasında başlayan EL Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması oluyor. Savaştan önce resmi verilere göre 64 bin nüfusu olan Bab'da halen onbinlerce kişi yaşıyor. Bölgeden alınan bilgilere göre teröristlerin karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurduğu belirlenmişti.
Bu nedenle TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçmişti. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor. Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor.
Son günlerde teröristlere büyük darbeler vuruldu. Terör örgütünün sözde El Bab valisi öldürülmüş, örgüt yerine yeni bir vali göndermişti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
El BabTürk Ordusu
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil kurtardı Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil kurtardı
Avcılar'da koca cinnet geçirdi, kan döktü Avcılar'da koca cinnet geçirdi, kan döktü
Fransa'da Nükleer santralde patlama Fransa'da Nükleer santralde patlama
Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet Domuz Bağı cinayetinde 3 Ermeni'ye müebbet
FETÖ'nün şantaj görüntüleri bu sunucularda saklanmış FETÖ'nün şantaj görüntüleri bu sunucularda...
Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağı: Operasyon var Kızıltepe'de sokağa çıkma yasağı: Operasyon...
Yukarı Çık

Fuhuş çetesinin kaçırdığı kızı 112 Acil...
112 Acil Sağlık'ı arayarak yardım isteyen genç kız feci şekilde dövülmüş olarak bulundu. Ağır...

Haberi Oku